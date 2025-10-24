МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 00:05
Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал поражение «Шахтера» в Лиге Европы от «Легии».

«Я не хочу переходить на персоналии, но меня удивляет, что вообще ряд футболистов делают в Шахтере. Зачем это нужно? В «Шахтере» никто не хочет брать игру на себя, даже бразильцы. Но от них нужно этого требовать! Зачем их тогда покупали? «Легия» играла от обороны и нужны были футболисты, которые бы не боялись брать игру на себя, а не тик-мик короткими передачами поперек», – сказал Маркевич.

23 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Кракове донецкий «Шахтер» принимал польскую «Легию» из Варшавы. Украинский клуб потерпел поражение 1:2.

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия Мирон Маркевич
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Alexander Киев
Мінус Кевін, мінус Судаков і як невчасно Алісон травмувався і все, амінь. Всі інші статисти, тупий контроль в 70%+ а толку 0. 
+4
mini.f
Проект  ФК Шахтер постепенно заканчивается.... Еще пару лет и клуб уйдет в небытие... Это мне один экстрасенс рассказал....Но в его предсказании что-то есть такое, что может произойти... Или Ахметов склеит ласты, или бразильцы разбегутся по другим командам
0
Spaceman
Маркевич вже став як Сабо - старечий триндьож..
-1
