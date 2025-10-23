Лига Европы23 октября 2025, 22:05 |
Рома – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
23 октября 2025, 22:05
В четверг, 23 октября, проходит матч третьего тура основного раунда Лиги Европы между римской «Ромой» и «Викторией» Пльзень.
Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик вышел в стартовом составе.
Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур
Рома – Виктория Пльзень – 0:0 (обновляется)
Гол:
