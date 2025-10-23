Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
Рома – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 23 октября, проходит матч третьего тура основного раунда Лиги Европы между римской «Ромой» и «Викторией» Пльзень.

Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик вышел в стартовом составе.

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур

Рома – Виктория Пльзень – 0:0 (обновляется)

Гол:

Рома Рим Лига Европы Виктория Пльзень Артем Довбик видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 0
