Лига конференций23 октября 2025, 21:12 | Обновлено 23 октября 2025, 21:15
632
0
ВИДЕО. Выиграл воздух. Мейреллиш сравнял счет для Шахтера в игре с Легией
Бразильский легионер уравнял ситуацию на 61-й минуте
Шахтер сравнял счет в матче 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове донецкий Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лука Мейреллиш, выиграв воздух после навеса Юхима Конопли, сравнял счет для Шахтера в игре с Легией
Бразильский легионер уравнял ситуацию на 61-й минуте (1:1).
ГОЛ! 1:1.Лука Мейреллиш, 61 мин
