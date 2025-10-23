ВИДЕО. Выиграл воздух. Мейреллиш сравнял счет для Шахтера в игре с Легией

Шахтер сравнял счет в матче 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лука Мейреллиш, выиграв воздух после навеса Юхима Конопли, сравнял счет для Шахтера в игре с Легией

Бразильский легионер уравнял ситуацию на 61-й минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1.Лука Мейреллиш, 61 мин