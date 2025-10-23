Игроки донецкого Шахтера провели разминку перед матчем 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 на стадионе Вислы в Кракове пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана набрали 3 очка, выиграв у шотландского Абердина (3:2).

Польская Легия на старте турнира проиграла турецкому Самсунспору (0:1).

ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций с Легией