ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций с Легией
Подопечные Арды Турана имеют 3 очка и сыграют матч 2-го тура
Игроки донецкого Шахтера провели разминку перед матчем 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
23 октября в 19:45 на стадионе Вислы в Кракове пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.
Подопечные Арды Турана набрали 3 очка, выиграв у шотландского Абердина (3:2).
Польская Легия на старте турнира проиграла турецкому Самсунспору (0:1).
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций с Легией
