  4. ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций с Легией
Лига конференций
23 октября 2025, 19:39 | Обновлено 23 октября 2025, 19:42
Подопечные Арды Турана имеют 3 очка и сыграют матч 2-го тура

ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций с Легией
ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера провели разминку перед матчем 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 на стадионе Вислы в Кракове пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана набрали 3 очка, выиграв у шотландского Абердина (3:2).

Польская Легия на старте турнира проиграла турецкому Самсунспору (0:1).

фото Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
