Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игроки Шахтера прибыли на стадион в Кракове в стильных костюмах
Лига конференций
23 октября 2025, 19:23 | Обновлено 23 октября 2025, 19:30
708
0

ФОТО. Игроки Шахтера прибыли на стадион в Кракове в стильных костюмах

Матч горняков в Лиге конференций против Легии начнется 23 октября в 19:45

23 октября 2025, 19:23 | Обновлено 23 октября 2025, 19:30
708
0
ФОТО. Игроки Шахтера прибыли на стадион в Кракове в стильных костюмах
ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера в стильных костюмах прибыли на матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 на стадионе Вислы в Кракове пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана набрали 3 очка, выиграв у шотландского Абердина (3:2).

Польская Легия на старте турнира проиграла турецкому Самсунспору (0:1).

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове в стильных костюмах

По теме:
Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?
ВИДЕО. Издалека в девятку. Шахтер пропустил быстрый гол от Легии
Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
стадионы фото Шахтер Донецк Висла Краков Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Футбол | 22 октября 2025, 20:12 2
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом

Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина

Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 октября 2025, 14:00 38
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Дуэль с «красной молнией»

Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23.10.2025, 06:23
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Названа главная проблема Забарного, из-за которой украинец допускает ошибки
Футбол | 23.10.2025, 18:53
Названа главная проблема Забарного, из-за которой украинец допускает ошибки
Названа главная проблема Забарного, из-за которой украинец допускает ошибки
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23.10.2025, 08:14
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 8
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем