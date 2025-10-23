Лига конференций23 октября 2025, 19:23 | Обновлено 23 октября 2025, 19:30
ФОТО. Игроки Шахтера прибыли на стадион в Кракове в стильных костюмах
Матч горняков в Лиге конференций против Легии начнется 23 октября в 19:45
23 октября 2025, 19:23 | Обновлено 23 октября 2025, 19:30
Игроки донецкого Шахтера в стильных костюмах прибыли на матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
23 октября в 19:45 на стадионе Вислы в Кракове пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.
Подопечные Арды Турана набрали 3 очка, выиграв у шотландского Абердина (3:2).
Польская Легия на старте турнира проиграла турецкому Самсунспору (0:1).
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове в стильных костюмах
