Донецкий Шахтер показал, как выглядит раздевалка команды перед матчем 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 на стадионе Хенрика Реймана пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана в 1-м туре выиграли у шотландского Абердина (3:2) и набрали 3 очка.

У Легии нет зачетных баллов после поражения от турецкого Самсунспора (0:1) в первом туре.

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией