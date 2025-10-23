Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией
Лига конференций
23 октября 2025, 19:07 | Обновлено 23 октября 2025, 19:21
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией

На стадионе Хенрика Реймана пройдет поединок 2-го тура Лиги конференций

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер показал, как выглядит раздевалка команды перед матчем 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

23 октября в 19:45 на стадионе Хенрика Реймана пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана в 1-м туре выиграли у шотландского Абердина (3:2) и набрали 3 очка.

У Легии нет зачетных баллов после поражения от турецкого Самсунспора (0:1) в первом туре.

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией

фото Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия раздевалка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
