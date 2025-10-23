ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией
На стадионе Хенрика Реймана пройдет поединок 2-го тура Лиги конференций
Донецкий Шахтер показал, как выглядит раздевалка команды перед матчем 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
23 октября в 19:45 на стадионе Хенрика Реймана пройдет поединок между Шахтером и Легией из Варшавы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Арды Турана в 1-м туре выиграли у шотландского Абердина (3:2) и набрали 3 очка.
У Легии нет зачетных баллов после поражения от турецкого Самсунспора (0:1) в первом туре.
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Легией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»
Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК