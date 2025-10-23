Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
Лига конференций
23 октября 2025, 18:52 | Обновлено 23 октября 2025, 18:59
На этой арене домашние матчи проводит местная Висла

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион Вислы в Кракове перед еврокубковым матчем.

23 октября в 19:45 пройдет поединок 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

На стадионе Хенрика Реймана Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия фото стадионы Висла Краков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
