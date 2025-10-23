ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией

Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион Вислы в Кракове перед еврокубковым матчем.

23 октября в 19:45 пройдет поединок 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

На стадионе Хенрика Реймана Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.

Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией