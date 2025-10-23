ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
На этой арене домашние матчи проводит местная Висла
Донецкий Шахтер показал, как выглядит стадион Вислы в Кракове перед еврокубковым матчем.
23 октября в 19:45 пройдет поединок 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
На стадионе Хенрика Реймана Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.
Легия стартовала с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.
Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер высказался о Виталии Буяльском
Из позитива – турецкий специалист, как минимум пока, берет ответственность за неудачи на себя