Офицер ГУР прокомментировал мобилизацию экс-голкипера Динамо и Шахтера

Многократный чемпион мира и Европы по рукопашному бою Андрей Савенко, ныне являющийся подполковником ГУР МО, прокомментировал мобилизацию бывшего голкипера «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько.

В сентябре 33-летнего футболиста задержали украинские пограничники при попытке пересечения государственной границы, а позже мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины:

«Бояться на войне – это нормально, если ты не боишься, значит это уже неправильно, идут какие-то сбои и нужно задуматься, пройти какой-то курс лечения, ведь все хотят жить и страх присутствует. Если человек боится, в этом ничего смертельного нет, но он может выполнять другие задачи в тылу, потому что работу тоже нужно делать.

Для того чтобы стрелять на передовой – эти патроны нужно подавать. Если Рудько боится, пусть в тылу что-то делает, помогает и приобщается к защите Украины. Прокомментировать саму ситуацию на границе не могу, ведь опять-таки не владею полной информацией, чтобы ответить на этот вопрос», – ответил Савенко.

Рудько играл в Украине за «Динамо», «Шахтер», «Черноморец», «Говерлу», «Металлист». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Кипра и Польши. В июле 2025 года вратарь покинул одесский «Черноморец» на правах свободного агента.