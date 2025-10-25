Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Офицер ГУР прокомментировал мобилизацию экс-голкипера Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
Офицер ГУР прокомментировал мобилизацию экс-голкипера Динамо и Шахтера

Андрей Савенко считает, что Артур Рудько сможет помочь Вооруженным силам Украины

ФК Черноморец Одесса. Артур Рудько

Многократный чемпион мира и Европы по рукопашному бою Андрей Савенко, ныне являющийся подполковником ГУР МО, прокомментировал мобилизацию бывшего голкипера «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько.

В сентябре 33-летнего футболиста задержали украинские пограничники при попытке пересечения государственной границы, а позже мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины:

«Бояться на войне – это нормально, если ты не боишься, значит это уже неправильно, идут какие-то сбои и нужно задуматься, пройти какой-то курс лечения, ведь все хотят жить и страх присутствует. Если человек боится, в этом ничего смертельного нет, но он может выполнять другие задачи в тылу, потому что работу тоже нужно делать.

Для того чтобы стрелять на передовой – эти патроны нужно подавать. Если Рудько боится, пусть в тылу что-то делает, помогает и приобщается к защите Украины. Прокомментировать саму ситуацию на границе не могу, ведь опять-таки не владею полной информацией, чтобы ответить на этот вопрос», – ответил Савенко.

Рудько играл в Украине за «Динамо», «Шахтер», «Черноморец», «Говерлу», «Металлист». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Кипра и Польши. В июле 2025 года вратарь покинул одесский «Черноморец» на правах свободного агента.

