Источник: экс-игрок Шахтера и Динамо мобилизован в ВСУ после скандала
Вратаря мобилизовали в ряды сил обороны
Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артур Рудько вляпался в скандал. 33-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины был задержан при попытке незаконного пересечения границы.
По информации SportArena, сейчас бывший футболист уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ – Рудька сразу после задержания мобилизовали в ряды сил обороны Украины.
Ранее бывший голкипер киевского «Динамо» и других украинских команд Артур Рудько признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле
Владимир Кныш утверждает, что Георгию место в старте не гарантировано