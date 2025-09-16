Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: экс-игрок Шахтера и Динамо мобилизован в ВСУ после скандала
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 23:30
Вратаря мобилизовали в ряды сил обороны

УПЛ. Артур Рудько

Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артур Рудько вляпался в скандал. 33-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

По информации SportArena, сейчас бывший футболист уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ – Рудька сразу после задержания мобилизовали в ряды сил обороны Украины.

Ранее бывший голкипер киевского «Динамо» и других украинских команд Артур Рудько признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине.

Динамо Киев Артур Рудько Вооруженные силы Украины российско-украинская война мобилизация
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
