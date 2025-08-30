Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 12:28 |
1218
0

Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине

Артур Рудько покинул одесский «Черноморец» и теперь находится в статусе свободного агента

30 августа 2025, 12:28 |
1218
0
Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине
ФК Черноморец Одесса. Артур Рудько

Бывший голкипер киевского «Динамо» и других украинских команд Артур Рудько, который находится в статусе свободного агента, признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине:

– Артур, как у вас с поиском нового клуба?

– На что наиграли, как говорят. Вариантов в Украине практически нет. Есть приглашения из Израиля, Кипра, Азербайджана. Надо уже определяться, что делать дальше. До последнего надеюсь найти команду дома.

– Неплохие варианты, глядя на результаты в еврокубках.

– Маленькие страны подтянулись благодаря тому, что футбол стал более коллективным. Можно любой команде поставить базу и строить игру от имеющегося подбора игроков. Все атакуют и возвращаются назад. Трудно раскрыться индивидуально сильным исполнителям. Ты можешь не знать игроков команд, а на поле видишь, как они структурно работают, не теряются в простых ситуациях.

– Вам всего 33 года. Надежда поиграть на хорошем уровне осталась?

– Моя история с «Шахтером» является примером, что ты никогда не знаешь, куда тебя занесет судьба. Я знаю, как круто быть наверху – но и одновременно почувствовал на себе, как это – тренироваться в четвертой лиге Польши, – рассказал Рудько.

В прошлом сезоне 33-летний голкипер играл за одесский «Черноморец» – провел 26 матчей, в которых пропустил 41 гол. В четырех случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности. С 1 июля находится в статусе свободного агента.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Киевское Динамо дозаявило полузащитника, который играл за Эпицентр
Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Шахтер Донецк Черноморец Одесса Артур Рудько свободный агент
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 58
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
Футбол | 30 августа 2025, 12:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ

Николо Савона стал игроком «Ноттингем Форест»

Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Теннис | 30.08.2025, 08:46
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29.08.2025, 13:57
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 122
Футбол
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем