Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине

Бывший голкипер киевского «Динамо» и других украинских команд Артур Рудько, который находится в статусе свободного агента, признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине:

– Артур, как у вас с поиском нового клуба?

– На что наиграли, как говорят. Вариантов в Украине практически нет. Есть приглашения из Израиля, Кипра, Азербайджана. Надо уже определяться, что делать дальше. До последнего надеюсь найти команду дома.

– Неплохие варианты, глядя на результаты в еврокубках.

– Маленькие страны подтянулись благодаря тому, что футбол стал более коллективным. Можно любой команде поставить базу и строить игру от имеющегося подбора игроков. Все атакуют и возвращаются назад. Трудно раскрыться индивидуально сильным исполнителям. Ты можешь не знать игроков команд, а на поле видишь, как они структурно работают, не теряются в простых ситуациях.

– Вам всего 33 года. Надежда поиграть на хорошем уровне осталась?

– Моя история с «Шахтером» является примером, что ты никогда не знаешь, куда тебя занесет судьба. Я знаю, как круто быть наверху – но и одновременно почувствовал на себе, как это – тренироваться в четвертой лиге Польши, – рассказал Рудько.

В прошлом сезоне 33-летний голкипер играл за одесский «Черноморец» – провел 26 матчей, в которых пропустил 41 гол. В четырех случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности. С 1 июля находится в статусе свободного агента.