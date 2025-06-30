Экс-игроком Динамо и Шахтера интересуются на Кипре. Хочет играть в Украине

Неназванный кипрский клуб из Высшей лиги интересуется украинским вратарем Артуром Рудько, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Однако, по информации джер5ла, 33-летний футболист настроен остаться в Украине. Сейчас он является свободным агентом после ухода из «Черноморца».

Артур Рудько в сезоне 2024/25 в составе одесского «Черноморца» провел 26 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в 200 тысяч евро.