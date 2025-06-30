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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 09:49 |
108
0

Экс-игроком Динамо и Шахтера интересуются на Кипре. Хочет играть в Украине

У Артура Рудько есть варианты после ухода из «Черноморца»

30 июня 2025, 09:49 |
108
0
Экс-игроком Динамо и Шахтера интересуются на Кипре. Хочет играть в Украине
ФК Шахтер. Артур Рудько

Неназванный кипрский клуб из Высшей лиги интересуется украинским вратарем Артуром Рудько, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Однако, по информации джер5ла, 33-летний футболист настроен остаться в Украине. Сейчас он является свободным агентом после ухода из «Черноморца».

Артур Рудько в сезоне 2024/25 в составе одесского «Черноморца» провел 26 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в 200 тысяч евро.

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Артур Рудько Черноморец Одесса Шахтер Донецк Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент чемпионат Кипра по футболу Дмитрий Венков
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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