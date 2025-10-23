Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ.

В среднем один главный тренер тренирует команду 6.80 сезонов, что является самым большим показателем среди всех клубов, выступавших в АПЛ.

Это и не удивительно, поскольку за всю историю выступлений «канониров» в Премьер-Лиге в клубе сменились лишь 5 тренеров, что является наименьшим количеством среди всех команд, по меньшей мере 13 сезонов отыгравших в АПЛ.

Клубы АПЛ (которые сыграли не менее 13 сезонов) по наибольшему среднему количеству сезонов работы одного главного тренера

6.80 – Арсенал (34)

4.86 – Манчестер Юнайтед (34)

3.78 – Ливерпуль (34)

2.64 – Манчестер Сити (29)

2.50 – Мидлсбро (15)

2.27 – Эвертон (34)

2.21 – Астон Вилла (31)

2.17 – Болтон (13)

2.07 – Ньюкасл Юнайтед (31)

2.00 – Вест Хэм Юнайтед (30)

2.00 – Блэкберн Роверс (18)

1.89 – Челси (34)

1.79 – Тоттенхэм Хотспур (34)

1.58 – Фулхэм (19)

1.45 – Лидс Юнайтед (16)

1.42 – Кристал Пэлас (17)

1.31 – Сандерленд (17)

1.29 – Лестер Сити (18)

1.14 – Саутгемптон (25)

1.00 – Вест Бромвич (13)

В скобках – количество сезонов в АПЛ