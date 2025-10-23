Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ
В среднем один тренер держится в клубе почти 7 сезонов
Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ.
В среднем один главный тренер тренирует команду 6.80 сезонов, что является самым большим показателем среди всех клубов, выступавших в АПЛ.
Это и не удивительно, поскольку за всю историю выступлений «канониров» в Премьер-Лиге в клубе сменились лишь 5 тренеров, что является наименьшим количеством среди всех команд, по меньшей мере 13 сезонов отыгравших в АПЛ.
Клубы АПЛ (которые сыграли не менее 13 сезонов) по наибольшему среднему количеству сезонов работы одного главного тренера
- 6.80 – Арсенал (34)
- 4.86 – Манчестер Юнайтед (34)
- 3.78 – Ливерпуль (34)
- 2.64 – Манчестер Сити (29)
- 2.50 – Мидлсбро (15)
- 2.27 – Эвертон (34)
- 2.21 – Астон Вилла (31)
- 2.17 – Болтон (13)
- 2.07 – Ньюкасл Юнайтед (31)
- 2.00 – Вест Хэм Юнайтед (30)
- 2.00 – Блэкберн Роверс (18)
- 1.89 – Челси (34)
- 1.79 – Тоттенхэм Хотспур (34)
- 1.58 – Фулхэм (19)
- 1.45 – Лидс Юнайтед (16)
- 1.42 – Кристал Пэлас (17)
- 1.31 – Сандерленд (17)
- 1.29 – Лестер Сити (18)
- 1.14 – Саутгемптон (25)
- 1.00 – Вест Бромвич (13)
В скобках – количество сезонов в АПЛ
Which Premier League clubs tend to chop and change? And which sides usually give their manager time? 🤔 pic.twitter.com/SkHBnGgC5j— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 22, 2025
