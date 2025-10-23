Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ
Англия
23 октября 2025, 16:36 |
118
0

Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ

В среднем один тренер держится в клубе почти 7 сезонов

23 октября 2025, 16:36 |
118
0
Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ.

В среднем один главный тренер тренирует команду 6.80 сезонов, что является самым большим показателем среди всех клубов, выступавших в АПЛ.

Это и не удивительно, поскольку за всю историю выступлений «канониров» в Премьер-Лиге в клубе сменились лишь 5 тренеров, что является наименьшим количеством среди всех команд, по меньшей мере 13 сезонов отыгравших в АПЛ.

Клубы АПЛ (которые сыграли не менее 13 сезонов) по наибольшему среднему количеству сезонов работы одного главного тренера

  • 6.80 – Арсенал (34)
  • 4.86 – Манчестер Юнайтед (34)
  • 3.78 – Ливерпуль (34)
  • 2.64 – Манчестер Сити (29)
  • 2.50 – Мидлсбро (15)
  • 2.27 – Эвертон (34)
  • 2.21 – Астон Вилла (31)
  • 2.17 – Болтон (13)
  • 2.07 – Ньюкасл Юнайтед (31)
  • 2.00 – Вест Хэм Юнайтед (30)
  • 2.00 – Блэкберн Роверс (18)
  • 1.89 – Челси (34)
  • 1.79 – Тоттенхэм Хотспур (34)
  • 1.58 – Фулхэм (19)
  • 1.45 – Лидс Юнайтед (16)
  • 1.42 – Кристал Пэлас (17)
  • 1.31 – Сандерленд (17)
  • 1.29 – Лестер Сити (18)
  • 1.14 – Саутгемптон (25)
  • 1.00 – Вест Бромвич (13)

В скобках – количество сезонов в АПЛ

По теме:
Стала известна позиция Ливерпуля касательно будущего Салаха
Астон Вилла планирует сохранить трех главных футболистов
Вратарь Райя высказался о конкуренции в Арсенале
чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Микель Артета
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самсунспор не сам с собой. Что нужно знать о фанах соперника Динамо
Футбол | 23 октября 2025, 14:04 4
Самсунспор не сам с собой. Что нужно знать о фанах соперника Динамо
Самсунспор не сам с собой. Что нужно знать о фанах соперника Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о горячей поддержке сегодняшнего соперника киевлян

Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Футбол | 23 октября 2025, 16:27 0
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины

Арсений Батагов давно стал ключевым игроком в структуре «Трабзонспора»

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23.10.2025, 08:32
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23.10.2025, 08:15
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23.10.2025, 06:23
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
21.10.2025, 22:03 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем