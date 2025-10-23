Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид
Королевский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним защитником Давидом Алабой
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет нынешнюю команду после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Тренерский штаб королевского клуба во главе с Хаби Алонсо недоволен постоянными травмами игрока, который слишком часто находится в лазарете и не может выходить на поле в важных матчах.
Контракт 32-летнего австрийца истекает в июне 2026 года, после чего он получит статус свободного агента. Президент «сливочных» Флорентино Перес встретился с Алабой и в ходе разговора сообщил, что нынешнее соглашение клуб продлевать не будет.
Австрийский футболист не планирует завершать карьеру, поэтому намерен сосредоточиться на поиске новых команд, которые смогут предложить привлекательные финансовые условия.
Алаба перебрался в Мадрид в июле 2021 года из немецкой «Баварии». В нынешнем сезоне защитник провел всего четыре матча в составе «Реала».
🚨⚠️ David Alaba has suffered a muscle overload in his right soleus and will be out for 7/10 days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025
Real Madrid defender will miss games vs Juventus and Barcelona. ❌ pic.twitter.com/f27G0iQyyq
🚨 After five years in a white shirt, David Alaba is set to leave Real Madrid once he becomes a free agent at the end of the season.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2025
His honours at the club:
🏆🏆 La Liga
🏆 Copa del Rey
🏆 Supercopa de España
🏆🏆 Champions League
🏆 UEFA Super League
🏆 FIFA Club World Cup… pic.twitter.com/ud0AJ8BvxJ
