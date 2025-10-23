Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид
Испания
23 октября 2025, 16:39 |
470
0

Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид

Королевский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним защитником Давидом Алабой

23 октября 2025, 16:39 |
470
0
Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет нынешнюю команду после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Тренерский штаб королевского клуба во главе с Хаби Алонсо недоволен постоянными травмами игрока, который слишком часто находится в лазарете и не может выходить на поле в важных матчах.

Контракт 32-летнего австрийца истекает в июне 2026 года, после чего он получит статус свободного агента. Президент «сливочных» Флорентино Перес встретился с Алабой и в ходе разговора сообщил, что нынешнее соглашение клуб продлевать не будет.

Австрийский футболист не планирует завершать карьеру, поэтому намерен сосредоточиться на поиске новых команд, которые смогут предложить привлекательные финансовые условия.

Алаба перебрался в Мадрид в июле 2021 года из немецкой «Баварии». В нынешнем сезоне защитник провел всего четыре матча в составе «Реала».

По теме:
Реал держит в секрете новые контракты. Это политика клуба
Тревожный сигнал: Барселона потеряла капитана перед Эль-Классико
Матч между Реалом и Ювентусом стал самым посещаемым в 3-м туре ЛЧ
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Давид Алаба Хаби Алонсо Флорентино Перес Фабрицио Романо свободный агент
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?
Футбол | 23 октября 2025, 12:55 6
Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?
Кажется, Туран понимает проблемы Шахтера. Но способен ли он их решить?

Из позитива – турецкий специалист, как минимум пока, берет ответственность за неудачи на себя

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 8
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23.10.2025, 08:14
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22.10.2025, 20:09
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Футбол | 23.10.2025, 16:27
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем