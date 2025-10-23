Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет нынешнюю команду после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Тренерский штаб королевского клуба во главе с Хаби Алонсо недоволен постоянными травмами игрока, который слишком часто находится в лазарете и не может выходить на поле в важных матчах.

Контракт 32-летнего австрийца истекает в июне 2026 года, после чего он получит статус свободного агента. Президент «сливочных» Флорентино Перес встретился с Алабой и в ходе разговора сообщил, что нынешнее соглашение клуб продлевать не будет.

Австрийский футболист не планирует завершать карьеру, поэтому намерен сосредоточиться на поиске новых команд, которые смогут предложить привлекательные финансовые условия.

Алаба перебрался в Мадрид в июле 2021 года из немецкой «Баварии». В нынешнем сезоне защитник провел всего четыре матча в составе «Реала».

🚨⚠️ David Alaba has suffered a muscle overload in his right soleus and will be out for 7/10 days.



Real Madrid defender will miss games vs Juventus and Barcelona. ❌ pic.twitter.com/f27G0iQyyq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025