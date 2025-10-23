Самсунспор не сам с собой

Более чем 700-тысячный город Самсун (в довоенные времена его объединяли побратимские отношения с украинским Донецком) в последнее время переживает настоящий футбольный бум, ведь их команда, которая еще до недавнего времени звезд с неба не хватала (несмотря на то, что Самсун является родиной одной из легенд турецкого футбола Танжу Чолака), теперь претендует по крайней мере на вхождение в список регулярных соискателей высоких мест в турецкой Суперлиге. И, не рискуя ошибиться, можно утверждать, что сейчас «Самсунспор» имеет самую большую армию болельщиков за все времена своего существования (еще каких-то 10 лет назад среднесезонная домашняя посещаемость не превышала 5-тысячной отметки, а вот в 2020-е уверенно приближается к отметке в 20 000) и явно не пребывает наедине сам с собой в противоположность лирическому герою стихотворения Николая Винграновского. Однако, тем не менее, история активной поддержки «Красной молнии» довольно давняя.

Главное ультраc-сообщество «Самсунспора», известное как Şirinler – «Ширинлер» (в переводе с турецкого – «Cмурфики»), было основано в 1986 г. и получило свое культовое название от популярного мультфильма. Собственно, бельгийский художник Пьер Кюддифор, или Пейо, который и является автором мультяшных смурфиков, был и остается весьма уважаемым человеком в кругах активных болельщиков «Самсунспора». И всемирный день смурфа – 25 июня, то есть день рождения Пейо – Şirinler отмечают регулярно и на широкую ногу. Среди отцов-основателей группировки выделяют около десятка мужчин. Там есть и Мурат Байрактар ​​(в фанатских кругах его зовут Айзеком), и Ахмет Герван по кличке Близнец, и Шафак Темур с ником Сын. Şirinler является самой активной ультрас-группой, известной своим «легким маршем» – тысячами болельщиков, шествующих с файерами от проспекта Чифтлик до стадиона, окрашивая город в красный цвет в дни домашних матчей своих любимцев.

Отличительная черта «Смурфиков» – ни одного пропущенного выездного матча. Особенно горячими были противостояния с «Трабзонспором». Самсунцы во многом завидовали куда более успешным на футбольных полях соседям, однако в околофутболе оппонентам по крайней мере не уступали.

Пионеры фан-культуры, Şirinler запустили первый фан-сайт «Самсунспора», выпустили официальные шарфы и флисовую одежду, а также управляли онлайн-радио. Они распались в 1993 г., чтобы образовать 1965 г. Genç Samsunsporlular Derneği, впоследствии реформировались в Yeni Şirinler, что в переводе означает «Новые смурфики». Собственно, этому предшествовали горячие события во время домашнего матча против «Фенербахче». Можно констатировать, что именно поединок с «Фенербахче» в 2001 г. нанес самый болезненный удар по болельщикам «Самсунспора». По мнению фанов «Красной молнии», стадион был фактически продан «Фенербахче» тогдашним президентом клуба (занимал должность на протяжении полутора лет) инженером и политиком, мэром города на протяжении нескольких каденций Юсуфом Зией Йилмазом (примечательно, что при его мэрстве в Самсуне запустили знаменитый 16-километровый трамвайный маршрут). Это было сделано, как подчеркивали болельщики в официальном обращении, «игнорируя годы упорного труда, обманывая фанатов, унижая нас и недооценивая дух «Самсунспора». В тот день произошли крупные драки и протесты. В кровавых столкновениях представители Şirinler сошлись с… членами совета директоров своего клуба. И обе стороны изрядно потузили друг друга! Однако избитые клубные чины нанесли ответный удар, но не кулаками. На следующий день полиция задержала известных руководителей движения болельщиков «Самсунспора», а также тех, кого зафиксировали на камеру. Как следствие, ассоциация была закрыта, а известных ее деятелей вывели с трибун.

Возродила движение уже под названием Yeni Şirinler молодежь. А возглавил «Новых смурфиков» Мурат Баназли. В 2011 г. уже им грозил годовой запрет на пребывание на стадионе за… ненормативную лексику, но в итоге они вернулись уже через 42 дня. Хотя сначала опубликовали пресс-релиз о самороспуске. Тогдашние заголовки в специализированных медиа: сначала – «Смурфы закрыли дверь», затем – «Смурфы возвращаются».

Еще одна особенность: Şirinler никогда не имела определенной географической принадлежности. Группировка объединяла фанатов «Самсунспора» из разных районов Самсуна, включая Чифтлик, Атакум, Ильяскей, Хастанебаши, Беледио Евлери и Ункапани.

Организованные в подгруппы Liseli (рожденная в 2005 г.) и Üniversiteli (основанная в июле 2013 г.), Şirinler поддерживают альянсы с другими турецкими ультрас, в частности с болельщиками клубов «Анкарагюджю» и «Бурсаспор» (знаменитая историческая группа Texas, главой которой в течение не продолжительного, но удивительно яркого времени был легендарный фанат Абдулкерим Байрактар), и активно привлекают поклонников через социальные сети на страницах Forza Şirinler и Ultras Şirinler.

Üniversiteli (еще они называют себя сокращенно Üni-Sam) так определяет свои цели. Парни, в частности, стремятся обеспечить, чтобы «Самсунспор» был не просто спортивным клубом, но и культурным достоянием, передаваемым будущим поколениям. Они хотят быть национально признанным и образцовым сообществом фанатов, поощряя представительство «Самсунспора» во всех университетах и ​​кампусах Турции. Предоставить молодым людям возможность стать личностями, придающими ценности как «Самсунспору», так и обществу, в котором они живут, используя объединяющую силу спорта. Среди важнейших целей ассоциации – распространение сознания «Самсунспора» и превращение его в академическое мышление и «самсунистскую» силу в разных сферах. И везде парни из Üniversiteli подчеркивают, что их движение «интеллектуально». А соседом Üniversiteli на фан-трибуне является группировка Şehzadeler, основанная в 2008 г. Во многих акциях парни участвуют совместно с Üni-Sam, не имея каких-либо идеологических разногласий.

Известный уроженец Самсуна писатель Альберт Исаак Безеридис (прожил почти 100 лет, родившись в начале ХХ в. и отойдя в мир иной в начале ХХІ в.) был одним из пионеров жанра нуар и в свое время едва ли не ведущим сценаристом Голливуда. Одним из знаковых фильмов, снятых по сценарию Безеридиса, является «На опасной земле». Это – остросюжетна лента с философскими нотками, когда детектив из мегаполиса оказывается в далекой провинции и переосмысливает свое отношение к жизни. Название кинокартины словно служит характеристикой Самсуна футбольного для выездных фанатов (особенно стамбульских), соперничающих с местными почитателями «Красной молнии». Портовый город просто не может не иметь активного фан-сообщества. Сегодня динамовцы в этом убедятся. Но, надеюсь, что киевляне не испугаются давления шумных трибун и, наконец-то, порадуют болельщиков достойной игрой и приемлемым результатом в еврокубке.

Алексей РЫЖКОВ