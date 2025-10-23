23 октября киевское Динамо проведет матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

Встреча пройдет на Стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет исландский рефери Ивар-Орри Кристьянссон.

На старте еврокубка Динамо потерпело поражение от Кристал Пэлас (0:2), а Самсунспор одолел Легию (1:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Самсунспор – Динамо Киев

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.