Лига конференций
23 октября 2025, 13:48
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Самсунспор – Динамо Киев

Встреча второго тура еврокубка состоится 23 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

23 октября киевское Динамо проведет матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

Встреча пройдет на Стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет исландский рефери Ивар-Орри Кристьянссон.

На старте еврокубка Динамо потерпело поражение от Кристал Пэлас (0:2), а Самсунспор одолел Легию (1:0).

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.

