Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Самсунспор – Динамо Киев
Встреча второго тура еврокубка состоится 23 октября и начнется в 22:00 по Киеву
23 октября киевское Динамо проведет матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.
Встреча пройдет на Стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главным арбитром поединка будет исландский рефери Ивар-Орри Кристьянссон.
На старте еврокубка Динамо потерпело поражение от Кристал Пэлас (0:2), а Самсунспор одолел Легию (1:0).
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.
