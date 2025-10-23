Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Грачев спрогнозировал счет матча Шахтер – Легия в ЛК
Лига конференций
23 октября 2025, 12:59
Грачев спрогнозировал счет матча Шахтер – Легия в ЛК

Легенда Шахтера верит в успех подопечных Арды Турана

Грачев спрогнозировал счет матча Шахтер – Легия в ЛК
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Легендарный футболист донецкого Шахтера Виктор Грачев спрогнозировал точный счет матча «горняков» против варшавской Легии во втором туре Лиги конференций.

– Каков будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

– Учитывая, что сейчас у «Шахтера» есть проблемы с реализацией, предположу, что «горняки» выиграют со счетом 2:1. Не будем забрасывать соперника шапками. Три очка дают как за минимальную победу, так и за большую. А нам нужны баллы в копилку страны, – сказал Виктор.

Матч Шахтер – Легия запланирован на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
