Экс-форвард сборной Украины: «У Шахтера шансов у ЛК больше, чем у Динамо»

23 октября свои очередные поединки в основном раунде Лиги конференций проведут украинские команды Динамо и Шахтер.

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Кабанов в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от выступления динамовцев и горняков на международной арене:

- Если учесть последние неудачи этих команд в УПЛ, то можно было бы сказать, что они будут гореть желанием реабилитироваться перед болельщиками в Лиге конференций. Но я не буду этого делать, потому что не владею информацией, какую ставку делают Динамо и Шахтер на матче в еврокубках.

Все же, уверен, они не забыли, что на следующей неделе им выяснять отношения в очных сражениях сначала в розыгрыше Кубка Украины, а затем – в чемпионате. Более того, киевлянам еще в воскресенье играть с лидером УПЛ – «Кривбассом». Силы же не безграничны, к тому же киевляне и дончане пока не могут похвастаться длинным рядом запасных.

- Тем более что динамовцы отправились на поединок с турецким «Самсунспором» не в боевом составе.

- Конечно, это тоже беспокоит, хотя меня больше беспокоит какая-то не совсем понятная атмосфера в команде. Ибо, на мой взгляд, то, что киевлянам часто не хватает сплоченности как раз из-за проблем с микроклиматом. Но это моя точка зрения.

– Тогда что, фаворитом можно считать «Самсунспор»?

- Нет, я думаю, что шансы соперников – равны. Все же, эта команда – середняк турецкого чемпионата. А отсутствие нескольких ведущих футболистов может послужить для динамовцев дополнительным стимулом сыграть из-за не могу и продемонстрировать свои лучшие качества. Вот почему мой прогноз – 1:1.

– В отличие от киевлян футболисты «Шахтера», как бы они ни выступали в чемпионате, на международной арене всегда держатся достойно. Так будет и в матче в Кракове с польской Легией?

– Знаете, в последнее время складывается впечатление, что «Шахтер» в чемпионате и в еврокубках – разные команды. Совершенно иная мотивация, концентрация. Чувствуется, что легионеры горняков прекрасно понимают, что кратчайший путь оказаться на карандаше селекционеров именитых клубов - выстрелить в еврокубках. И хотя Лига конференций котируется не очень – все же. Главное, что их не нужно подгонять.

Вот почему в противостоянии с «Легией» я предпочитаю «Шахтер». Более того, «Легия» сейчас переживает кризис, неудачно выступает в Экстраклясе, несколько ключевых исполнителей травмированы и надо этим воспользоваться.

- А то, что этот поединок состоится в Польше, не может помешать?

– Не думаю. Я в курсе, что «Легия» будет обеспечена поддержкой 12 игрока, который будет очень активно болеть, однако уверен, что благодаря более сбалансированному составу, высшей технической подготовке «горняки» возобладают - 2:0.