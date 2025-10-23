Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Украины: «У Шахтера шансов у ЛК больше, чем у Динамо»
Лига конференций
23 октября 2025, 10:11 |
374
0

Экс-форвард сборной Украины: «У Шахтера шансов у ЛК больше, чем у Динамо»

Тарас Кабанов дал эксклюзивный комментарий Sport.ua

23 октября 2025, 10:11 |
374
0
Экс-форвард сборной Украины: «У Шахтера шансов у ЛК больше, чем у Динамо»
ФК Шахтер Донецк.

23 октября свои очередные поединки в основном раунде Лиги конференций проведут украинские команды Динамо и Шахтер.

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Кабанов в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от выступления динамовцев и горняков на международной арене:

- Если учесть последние неудачи этих команд в УПЛ, то можно было бы сказать, что они будут гореть желанием реабилитироваться перед болельщиками в Лиге конференций. Но я не буду этого делать, потому что не владею информацией, какую ставку делают Динамо и Шахтер на матче в еврокубках.

Все же, уверен, они не забыли, что на следующей неделе им выяснять отношения в очных сражениях сначала в розыгрыше Кубка Украины, а затем – в чемпионате. Более того, киевлянам еще в воскресенье играть с лидером УПЛ – «Кривбассом». Силы же не безграничны, к тому же киевляне и дончане пока не могут похвастаться длинным рядом запасных.

- Тем более что динамовцы отправились на поединок с турецким «Самсунспором» не в боевом составе.

- Конечно, это тоже беспокоит, хотя меня больше беспокоит какая-то не совсем понятная атмосфера в команде. Ибо, на мой взгляд, то, что киевлянам часто не хватает сплоченности как раз из-за проблем с микроклиматом. Но это моя точка зрения.

– Тогда что, фаворитом можно считать «Самсунспор»?

- Нет, я думаю, что шансы соперников – равны. Все же, эта команда – середняк турецкого чемпионата. А отсутствие нескольких ведущих футболистов может послужить для динамовцев дополнительным стимулом сыграть из-за не могу и продемонстрировать свои лучшие качества. Вот почему мой прогноз – 1:1.

– В отличие от киевлян футболисты «Шахтера», как бы они ни выступали в чемпионате, на международной арене всегда держатся достойно. Так будет и в матче в Кракове с польской Легией?

– Знаете, в последнее время складывается впечатление, что «Шахтер» в чемпионате и в еврокубках – разные команды. Совершенно иная мотивация, концентрация. Чувствуется, что легионеры горняков прекрасно понимают, что кратчайший путь оказаться на карандаше селекционеров именитых клубов - выстрелить в еврокубках. И хотя Лига конференций котируется не очень – все же. Главное, что их не нужно подгонять.
Вот почему в противостоянии с «Легией» я предпочитаю «Шахтер». Более того, «Легия» сейчас переживает кризис, неудачно выступает в Экстраклясе, несколько ключевых исполнителей травмированы и надо этим воспользоваться.

- А то, что этот поединок состоится в Польше, не может помешать?

– Не думаю. Я в курсе, что «Легия» будет обеспечена поддержкой 12 игрока, который будет очень активно болеть, однако уверен, что благодаря более сбалансированному составу, высшей технической подготовке «горняки» возобладают - 2:0.

По теме:
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Виктор ГРАЧЕВ: «Легию нужно брать тепленькой»
Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
Тарас Кабанов Лига конференций инсайд Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Легия Легия Варшава Самсунспор - Динамо Самсунспор
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Футбол | 23 октября 2025, 08:10 1
Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия

Бывший наставник национальной сборной Украины уверен в победе украинской команды

Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Футбол | 22 октября 2025, 13:01 2
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»

Наставник мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Ювентусом»

ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Бокс | 22.10.2025, 12:53
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 9
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем