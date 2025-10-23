Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 октября 2025, 09:22
Девушка Ямаля рассмешила Флика после матча с Олимпиакосом

Испанский вингер представил свою девушку рулевому каталонцев

Девушка Ямаля рассмешила Флика после матча с Олимпиакосом
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ники Николь

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль представил свою девушку Ники Николь рулевому каталонцев Ханси Флику после матча Лиги чемпионов.

В социальной сети Twitter (X) отметили, что все выглядело так, будто сын знакомит свою девушку с отцом. Николь о чем-то пообщалась с немецким специалистом, что вызвало улыбку Флика.

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» уничтожила греческий «Олимпиакос» – 6:1.

18-летний испанец отметился с пенальти на 68-й минуте встречи. На 75-й минуте футболист был заменен.

Ямаль в текущем сезоне сыграл в 9 матчах на клубном уровне во всех турнирах, отметившись пятью голами и таким же количеством результативных передач.

Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Барселона Лига чемпионов
Оксана Баландина
