Девушка Ямаля рассмешила Флика после матча с Олимпиакосом
Испанский вингер представил свою девушку рулевому каталонцев
Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль представил свою девушку Ники Николь рулевому каталонцев Ханси Флику после матча Лиги чемпионов.
В социальной сети Twitter (X) отметили, что все выглядело так, будто сын знакомит свою девушку с отцом. Николь о чем-то пообщалась с немецким специалистом, что вызвало улыбку Флика.
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» уничтожила греческий «Олимпиакос» – 6:1.
18-летний испанец отметился с пенальти на 68-й минуте встречи. На 75-й минуте футболист был заменен.
Ямаль в текущем сезоне сыграл в 9 матчах на клубном уровне во всех турнирах, отметившись пятью голами и таким же количеством результативных передач.
Lamine Yamal introduced his girlfriend to Hansi Flick after the match yesterday and Flick was so happy.— Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) October 22, 2025
It looked like a son introducing his girlfriend to his father. So sweet 🥰
pic.twitter.com/RMnRvr27bk
