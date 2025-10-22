Лига чемпионов22 октября 2025, 22:14 | Обновлено 22 октября 2025, 22:22
Айнтрахт – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
22 октября в 22:00 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Немецкий Айнтрахт принимает английский Ливерпуль на домашнем стадионе в Франкфурте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Египетский форвард Мохамед Салах неожиданно заявлен в резерве красных.
