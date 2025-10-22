Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
22 октября 2025, 22:14 | Обновлено 22 октября 2025, 22:22
180
0

Айнтрахт – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

22 октября 2025, 22:14 | Обновлено 22 октября 2025, 22:22
180
0
Айнтрахт – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября в 22:00 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Немецкий Айнтрахт принимает английский Ливерпуль на домашнем стадионе в Франкфурте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Египетский форвард Мохамед Салах неожиданно заявлен в резерве красных.

Айнтрахт – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Три пенальти и красная: за тайм матча ЛЧ Челси – Аякс забито 5 голов
ВИДЕО. Ливерпуль пропустил в первом тайме, но ответил тремя голами
Спортинг – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Мохамед Салах Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 08:20 3
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ

Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 22 октября 2025, 22:05 3
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Футбол | 22.10.2025, 19:05
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
20.10.2025, 23:31 28
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем