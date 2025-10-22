Головорезы без лезвий, а сборная тура без Реала. Обзор 9 тура Ла Лиги

На 76 минуте матча с «Реалом» (0:1) тренер «Хетафе» Хосе Бордалас делает замену: снимает защитника Фемению и выпускает также защитника Ньома. Потому что первый сидит на желтой, а второму 37 лет – своим опытом должен приложить усилия к тому, чтобы «Хетафе» удержал нули на табло. Уже через 37 секунд Ньом получает прямую красную карточку за фол на Винисиусе... После матча Бордалас сообщит, что бразилец подошел к нему и сказал: «Очень хорошая замена». Винисиус больше концентрируется на футболе в этом сезоне, но не взрослеет. Он не менее токсичен, чем был раньше. Просто Алонсо удается с ним ладить и сдерживать эту токсичность. Лишний повод напомнить, что работа тренера не заканчивается на перемещении фишек на тактической доске. Наставник в футболе – еще и педагог. В случае Хаби – явно хороший.

Но говорить о педагогических навыках Алонсо, пожалуй, стоит в отдельном тексте о нем. Здесь – более прицельно о матчах и событиях выходных в Ла Лиге. Тем для обсуждения хватает. Даже сборную тура соберем. Спойлер: без футболистов «Реала» вообще.

Ресурс закончился

В первом туре сезона АПЛ «Ливерпуль» забил победный гол ногами Кьезы. Тогда многие назвали это характером, но нет: это был первый звоночек кризиса ресурсов. Если победный в твоей команде забивает Кьеза, то есть вопросы к Салаху, Вирцу и другим более звездным футболистам. Вот сейчас «Барселона» выиграла у «Жироны» (2:1) благодаря голу на 90+3, его автор – Араухо. Не от хорошей жизни именно не подходящий Флику защитник решающие забивает. Другие уже не могут. За матч у «Жироны» такой же показатель xG, то есть «Барса» уже сейчас вырывает победы в равных матчах. Против худшей защиты лиги. К команде и Ханси претензий нет. А вот к менеджменту есть: «Барселона» уже на грани. Команда не выиграет гонку с «Реалом» без усилений, потому что Араухо так спасать больше 1-2 раз за сезон не будет.

Самая предсказуемая в Европе

Мне даже как-то не хватает в топ-чемпионатах понятных команд. Таких, которые имели бы свой явный комфортный сценарий. Потому что все плохие играют плохо всегда, все хорошие – успешны почти каждую неделю. Замечательно, что существует «Севилья». Последние 2 победы она одержала при владении мячом менее 40%, последнюю пару поражений пережила при контроле 58+%. Поэтому уже не удивляет ни выигрыш в матче с «Барселоной» (4:1) недельной давности, ни свежая неудача против «Мальорки» (3:1). Потому что «Севилья» имеет единственный сценарий, в котором комфортно. И чтобы так было, ей необходимо избавиться от мяча, отдать его сопернику. Не получилось? Ну вот и результата не будет. Все максимально просто. Умение играть на топ-уровне вторым номером – это хороший фундамент для дальнейшего развития. Посмотрим, чему научится команда дальше. А пока хихикаем над глупыми потерями очков.

Головорезы без лезвий

«Хетафе» – команда из прошлого. В матче с «Реалом» (0:1) не только заработала пару красных карточек, но и совершила 27 фолов. Учитывая тот факт, что в ЛЛ одно из наименьших число «чистых» минут игры, нетрудно вычислить: команда нарушала правила в среднем по разу на каждую пару минут. Перевыполнила матчевую норму на 2 коллектива в соло. Это не совсем футбол. Скорее жестокое и кровавое ограбление на дороге. Единственный нюанс: «Хетафе» умудрился предпринять его без лезвий. Хороший рукопашный бой, но чем и как наносить роковой удар? За матч у коллектива символический xG 0.47 и только 1 удар в створ. Чтобы шокировать «Реал», необходимо предлагать что-то в том числе у его ворот. Потому что Мбаппе точно забьет. Он и забил. В следующий раз пусть грабители берут лезвия.

Не в той лиге

Сейчас Ираола возглавляет «Борнмут», а «вишни» в топ-3 таблицы АПЛ. Это доказывает тот факт, что смелый футбол тренера – работающий в Англии. А до этого он руководил «Райо». Когда ушел, команда получила нового наставника, а этот – также об интенсивности и атаке. В прошлом сезоне даже в еврокубки клуб вывел. А теперь с ним только во второй половине таблицы. Причина? Засилье автобусов в ЛЛ. В топ-10, например, «Алавес», который больше команда атлетов, чем футбольная. Недостаточно хорошо играть в футбол, ведь твои соперники тебя просто затопчут. Здесь даже «Хетафе» дает бой «Реалу» без игры в футбол вообще: что тогда говорить о «Райо» в подобных содержанию дуэлях? В эти выходные команда эффектно разгромила «Леванте» (3:0). Очень приятно смотреть. Такой середняк стабильно выигрывал бы в АПЛ или Б1. Но выступает не там.

Пик проекта

В сегодня лет узнал, что этот сезон – последний для тренера Пеллегрини в «Бетисе». Может, ему предложат новый контракт и он передумает заканчивать, но пока действующее соглашение до лета 2026 года – будем отталкиваться именно от этого. И если это last dance, то именно нынешняя версия «Бетиса» – лучшая, которую может предложить зрителю тренер. Верю: этот играет действительно как никогда зрелищно. Технично работал с мячом и раньше, но теперь и голами развлекает стабильно! Забил в 11 из 11 матчей сезона. Провел 7 поединков подряд с 2+ результативными ударами по воротам соперников. Только в одной игре сезона ушел на перерыв при счете 0:0. Забил и пропустил во всех гостевых поединках Примеры. А сейчас вообще 2:2 с «Вильярреалом» откатал, отыгравшись с 0:2. «Бетис» как никогда весел – затяжное прощание Пеллегрини с клубом удается.

О других матчах

«Овьедо» после неудач на старте сезона сменил тренера, чтобы провести с новым свой худший поединок осени: уступил «Эспаньолу» (0:2) без шансов и с 10 допущенными ударами в створ собственных ворот. Пока все плохо, а смелость на поле команде не к лицу. «Атлетико» как в старые добрые времена победил 1:0 «Осасуну», но наиграл и на большее количество забитых, и на пропущенный – ностальгический счет обусловлен в основном плохой реализацией командами своих моментов. «Эльче» и «Атлетик» провели скучный матч (0:0), виновный – «Атлетик». «Алавес» и «Валенсия» в ответ на это провели еще более скучный (0:0, 1.2 xG суммарно), виновные – обе. «Сельта» пошла за первой победой в сезоне, но сама же себе все испортила красной карточкой – вот вам и 7 ничья 1:1 в сезоне. Теперь – с «Реал Сосьедадом». Жаль команду: просто не везет.

Сборная тура

Представьте мое лицо после того, как дождался матча «Алавеса» и «Валенсии» (вдруг кто-то станет героем?), а они потом выдали такое, что даже при большом желании никого в сборную тура не добавить... Поэтому обходимся другими поединками, где сильных индивидуальных перформансов было достаточно. Например, те же «Эльче» и «Атлетик» также сыграли без голов, но второй будет иметь свое представительство в сборной: вратарь Симон сделал 5 сейвов и защитил для команды сухарь и ничью. Все-таки кипер сборной – чего-то такого от него и ожидаем. За национальную команду Испании также когда-то играл Маркос Алонсо – но теперь бегает только за «Сельту». И делает это великолепно: в матче с «Сосьедадом» набегал на 7 выносов, 2 отбора и 2 перехвата. С нами за надежность.

По той же причине в команде защитник Ридель из «Эспаньола». Также игра на ноль, 3 отбора, 5 выносов, 1 заблокированный удар и 1 спасение в ситуации, когда немец остался последним защитником в линии – и не дал себя пройти. Ну и добьем нашу тройку защитников представителем «Райо» Менди, который, конечно, также не дал сопернику забить. А еще выполнил 19 оборонительных действий, 13 из которых – выносы. Король второго этажа. Пока не ушли далеко, из «Райо» добавим еще одного защитника, но уже левого. Да, второй раз за время существования рубрики с нами Чаварриа. В прошлый раз попал сюда с голом, теперь – с ассистом и 9 полезными действиями в обороне. На противоположном фланге защиты нашей команды мечты Льоренте из «Атлетико». Одновременно и лучший по отборам, и лучший по пасам в составе «матрасников» в матче с «Осасуной». Без него бы не выиграли.

В «Райо» дубль оформил Де Фрутос – это заслуживает попадания в сборную. Но мы не ФИФА: не можем менять футболистам позиции, чтобы интегрировать их сюда. Он играет справа, а на этом фланге был даже более впечатляющий перформанс. Конечно, речь об Антони из «Бетиса». Также дубль, но в ворота участника ЛЧ, а не новичка лиги. Поэтому с нами именно бразилец, а не испанец. На левом фланге участник того же поединка, но в составе другой команды – Молейро из «Вильярреала» с 1+1. Никто из нападающих/вингеров на этой позиции не сделал больше в этот уик-энд в ЛЛ. Центр поля – Педри из «Барселоны» и Мориба из «Сельты». Первый забил гол, второй выполнил 6 отборов. Без испанца не было бы победы, без гвинейца – ничьей. С ними наша команда будет и создавать шансы, и регулярно останавливать атаки соперников.

Да, в сборной не будет ни одного игрока «Реала». Матч с «Хетафе» оказался слишком тяжелым. Когда игра не идет, а соперник так сильно сопротивляется, в сборную тура могут попасть только те, которые делают разницу. Мбаппе забил лишь мяч. Вини заработал для соперника удаление, но это и все. Беллингем имеет хорошую статистику в атаке, но без голевых действий вообще. А защиту «Реала» «Хетафе» почти и не проверял. Поэтому без мадридцев. Зато с Джозефом из «Мальорки» на острие. За 15 минут после выхода на поле с замены оформил дубль в ворота «Севильи» – и принес своей команде победу. Кто должен быть нападающим нашей сборной, если не он? Ну и тренер – Хагоба Аррасате. Также «Мальорка». Заменами перевернул игру и одержал первую для команды выездную победу с 12 апреля. Наша «автобусная» схема 5-4-1 ему подойдет.

Симон («Атлетик») – Чаварриа («Райо Вальекано»), Алонсо («Сельта»), Ридель («Эспаньол»), Менди («Райо Вальекано»), Льоренте («Атлетико») – Молейро («Вильярреал»), Педри («Барселона»), Мориба («Сельта»), Антони («Бетис») – Джозеф («Мальорка»)

Игрок тура – Антони («Бетис»)

Факты тура:

– 4 случай подряд, когда Антони забил последний для «Бетиса» гол в матче. То есть после его точных ударов в составе команды больше никто не отличился в тот день. Интересно, что до субботнего поединка последний гостевой гол бразильца за «Бетис» был забит на 90+1 минуте. На этот раз он отличился на 90+4, потому что герои появляются в последний момент;

– 11 месяцев прошло с того момента, когда «Мальорка» в последний раз забила аж 3 гола в выездном матче Ла Лиги. Интересно, что и тогда, и сейчас все 3 своих взятия ворот она провела уже после перерыва;

– 7 раз в сезоне «Сельта» сыграла с точным счетом 1:1. Для этого ей понадобилось 9 матчей. Чтобы набрать предыдущие 7 ничьих 1:1 в ЛЛ, у нее ушло 65 поединков;

– 20 туров подряд «Атлетико» не завершал матчи со счетом 1:0 в свою пользу в Примере. Серия прервалась. Но гостевая продолжается и насчитывает уже 16 поединков;

– 3 удачных попытки дриблинга выполнил за матч в составе «Атлетика» Иниго Руис. Это лучший показатель на 2 команды, а все его партнеры имели суммарно только 2. Он опорник;

– 4 гола за «Барселону» забил Араухо в 2025 году. За весь 2024 год он не отличился ни разу – приобрел эту черту именно за время работы с Фликом.

Выступления наших

3 недели подряд писал о том, что Ванат не реализует топ-шансы, а теперь не буду! Потому что крутых моментов против «Барселоны» у него не было. Впрочем, одно голевое действие мог на свой счет записывать. Речь о потенциально голевом пасе на Порту. Тот запорол шанс на 0.57 xG. Так что теперь не только партнеры могут быть недовольны реализацией Влада, но и он их. Он и Цыганков, который наконец вернулся после травмы, провели рабочий матч: без как таковых поводов для похвалы или критики. Оба имели удары только с неперспективных позиций. Впрочем, могли бы приложить руку к сенсационному результату, если бы «Барселона» не забила победный гол на 90+3. Взять «чужие» очки все-таки не удалось. Далее будут «свои»: матчи с «Овьедо», «Хетафе» и «Алавесом» в календаре. Вот там и будем ожидать голов и ассистов от украинцев.

