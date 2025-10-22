Лига чемпионов22 октября 2025, 21:14 | Обновлено 22 октября 2025, 22:22
Салах в запасе? Стартовый состав на матч Айнтрахта и Ливерпуля
22 октября в 22:00 состоится поединок 3-го тура Лиги чемпионов
Названы стартовые составы на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
22 октября в 22:00 состоится поединок между Айнтрахтом и Ливерпулем.
Коуч Арне Слот определил стартовый состав Ливерпуля на игру.
Египетский форвард Мохамед Салах неожиданно заявлен в резерве красных.
Стартовые составы на игру ЛЧ между Айнтрахтом и Ливерпулем
