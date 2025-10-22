Салах в запасе? Стартовый состав на матч Айнтрахта и Ливерпуля

Названы стартовые составы на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

22 октября в 22:00 состоится поединок между Айнтрахтом и Ливерпулем.

Коуч Арне Слот определил стартовый состав Ливерпуля на игру.

Египетский форвард Мохамед Салах неожиданно заявлен в резерве красных.

Стартовые составы на игру ЛЧ между Айнтрахтом и Ливерпулем