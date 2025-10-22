Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах в запасе? Стартовый состав на матч Айнтрахта и Ливерпуля
Лига чемпионов
22 октября 2025, 21:14 | Обновлено 22 октября 2025, 22:22
456
0

22 октября в 22:00 состоится поединок 3-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Названы стартовые составы на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

22 октября в 22:00 состоится поединок между Айнтрахтом и Ливерпулем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч Арне Слот определил стартовый состав Ливерпуля на игру.

Египетский форвард Мохамед Салах неожиданно заявлен в резерве красных.

Стартовые составы на игру ЛЧ между Айнтрахтом и Ливерпулем

стартовые составы Лига чемпионов Мохамед Салах Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
