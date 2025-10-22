Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реакция Моуриньо на игру Трубина в провальном матче с Ньюкаслом
Лига чемпионов
22 октября 2025, 19:59 | Обновлено 22 октября 2025, 21:27
«Бенфика» проиграла 0:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Английский «Ньюкасл» разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 3:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

Единственное светлое пятно в составе гостей – Анатолий Трубин. Сколько же он потянул ударов, чтобы команда не пропустила в четвертый раз. Англичане делали все, что хотели. Ботман, Уиллок, Жоэлинтон, Берн... Со всеми справился украинец. Ужасные выступления «Бенфики» отбрасывают ее на 3-е место с конца. Зато «Ньюкасл» заслуженно поднимается на 7-ю позицию, в зону лучших коллективов.

После завершения матча наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо отдал должное Трубину за то, что тот неоднократно спас команду от еще большего разгрома.

ВИДЕО. Реакция Моуриньо на игру Трубина в провальном матче с Ньюкаслом

Ньюкасл Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Жозе Моуриньо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
