ВИДЕО. Реакция Моуриньо на игру Трубина в провальном матче с Ньюкаслом
«Бенфика» проиграла 0:3
Английский «Ньюкасл» разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 3:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.
Единственное светлое пятно в составе гостей – Анатолий Трубин. Сколько же он потянул ударов, чтобы команда не пропустила в четвертый раз. Англичане делали все, что хотели. Ботман, Уиллок, Жоэлинтон, Берн... Со всеми справился украинец. Ужасные выступления «Бенфики» отбрасывают ее на 3-е место с конца. Зато «Ньюкасл» заслуженно поднимается на 7-ю позицию, в зону лучших коллективов.
После завершения матча наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо отдал должное Трубину за то, что тот неоднократно спас команду от еще большего разгрома.
