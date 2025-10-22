Два ведущих игрока Кривбасса не успеют восстановиться до матча с Динамо

В центральном поединке 10 тура УПЛ лидер – «Кривбасс» сыграет в гостях с одним из преследователей – «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, и дальше восстанавливаются после повреждений вратарь Александр Кемкин и полузащитник Артур Микитишин. Именно по этой причине они не смогли помочь Кривбассу в предыдущем матче с Рухом во Львове.

По имеющейся информации, главный тренер Патрик Ван Леувен склонен к тому, чтобы в противостоянии с динамовцами не менять победный состав, который на прошлой неделе одержал верх во Львове - 2:1.

Пока в активе футболистов «Кривбасса» 19 очков и они возглавляют турнирную таблицу.