Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два ведущих игрока Кривбасса не успеют восстановиться до матча с Динамо
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 18:03 |
381
0

Два ведущих игрока Кривбасса не успеют восстановиться до матча с Динамо

Криворожцы не собираются менять победный состав

22 октября 2025, 18:03 |
381
0
Два ведущих игрока Кривбасса не успеют восстановиться до матча с Динамо
ФК Кривбасс.

В центральном поединке 10 тура УПЛ лидер – «Кривбасс» сыграет в гостях с одним из преследователей – «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, и дальше восстанавливаются после повреждений вратарь Александр Кемкин и полузащитник Артур Микитишин. Именно по этой причине они не смогли помочь Кривбассу в предыдущем матче с Рухом во Львове.

По имеющейся информации, главный тренер Патрик Ван Леувен склонен к тому, чтобы в противостоянии с динамовцами не менять победный состав, который на прошлой неделе одержал верх во Львове - 2:1.

Пока в активе футболистов «Кривбасса» 19 очков и они возглавляют турнирную таблицу.

По теме:
Экс-защитник сборной Украины: «Забарному повезло, что ПСЖ победил»
Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
ФОТО. Показали последствия. Полесье пострадало от атаки рф на Украину
Кривбасс Кривой Рог Александр Кемкин Артур Микитишин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21 октября 2025, 23:55 25
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме

Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов

ФОТО. Россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве
Футбол | 22 октября 2025, 14:11 4
ФОТО. Россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве
ФОТО. Россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве

Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного пострадал от атаки рф

Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 22.10.2025, 17:33
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22.10.2025, 07:32
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 58
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем