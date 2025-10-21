Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
Комитет арбитров определился с судьями на матчи 10-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили судей на матчи 10-го тура УПЛ 2025/26.
Центральный матч тура между «Динамо» и «Кривбассом» доверили Николаю Балакину.
24 октября, пятница
15:30. Александрия – Эпицентр. Судья – Артем Михайлюк, VAR – Владимир Новохатний
18:00. Верес – Заря. Судья – Олег Когут, VAR – Алексей Деревинский
25 октября, суббота
13:00. Металлист 1925 – ЛНЗ. Судья – Андрей Коваленко, VAR – Александр Шандор
15:30. Карпаты – Рух. Судья – Клим Заброда, VAR – Александр Афанасьев
18:00. Оболонь – Полессье. Судья – Игорь Пасхал, VAR – Дмитрий Панчишин
26 октября, воскресенье
13:00. Полтава – Колос. Судья – Денис Резников, VAR – Виталий Романов
15:30. Шахтер – Кудровка. Судья – Роман Блавацкий, VAR – Виктор Копиевский
18:00. Динамо – Кривбасс. Судья – Николай Балакин, VAR – Денис Шурман
