Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 20:24 | Обновлено 21 октября 2025, 20:26
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ

Комитет арбитров определился с судьями на матчи 10-го тура УПЛ

Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили судей на матчи 10-го тура УПЛ 2025/26.

Центральный матч тура между «Динамо» и «Кривбассом» доверили Николаю Балакину.

24 октября, пятница

15:30. Александрия – Эпицентр. Судья – Артем Михайлюк, VAR – Владимир Новохатний

18:00. Верес – Заря. Судья – Олег Когут, VAR – Алексей Деревинский

25 октября, суббота

13:00. Металлист 1925 – ЛНЗ. Судья – Андрей Коваленко, VAR – Александр Шандор

15:30. Карпаты – Рух. Судья – Клим Заброда, VAR – Александр Афанасьев

18:00. Оболонь – Полессье. Судья – Игорь Пасхал, VAR – Дмитрий Панчишин

26 октября, воскресенье

13:00. Полтава – Колос. Судья – Денис Резников, VAR – Виталий Романов

15:30. Шахтер – Кудровка. Судья – Роман Блавацкий, VAR – Виктор Копиевский

18:00. Динамо – Кривбасс. Судья – Николай Балакин, VAR – Денис Шурман

Николай Балакин Владимир Новохатний Алексей Деревинский Андрей Коваленко (судья) Александр Шандор Клим Заброда Александр Афанасьев Игорь Пасхал Дмитрий Панчишин Денис Резников Виталий Романов Роман Блавацкий Виктор Копиевский Денис Шурман Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Заря Луганск Металлист 1925 Карпаты Львов Рух Львов Оболонь Киев Полтава Колос Ковалевка Кудровка
Иван Чирко Источник: Комитет арбитров УАФ
