Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
Сыч уже готов сыграть против бывшей команды
В 10 туре УПЛ большой интерес вызывает поединок во Львове, где Карпаты будут принимать земляков из Руха. Он начнется 25 октября в 15:30.
Как стало известно Sport.ua «зелено-белые» уже два дня готовятся ко львовскому дерби. В расположении «Карпат» отсутствует вратарь Андрей Клищук, на одной из тренировок на прошлой неделе повредивший руку. Именно по этой причине он вынужден был пропустить матч предыдущего тура – с «Эпицентром».
Зато по имеющейся информации после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, может попасть в заявку правый защитник, игрок национальной сборной Украины Алексей Сыч. Кстати, он перешел в «Карпаты» именно из «Движения».
Сейчас «Карпаты» занимают 10 место в чемпионате, набрав 11 очков.
Ранее стало известно, что во львовском дерби «Рух» сыграет в оптимальном составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по Киеву
Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов