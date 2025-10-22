Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 17:29 |
Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре

Сыч уже готов сыграть против бывшей команды

Защитник сборной Украины может вернуться на поле в ближайшем туре
ФК Карпаты. Алексей Сыч

В 10 туре УПЛ большой интерес вызывает поединок во Львове, где Карпаты будут принимать земляков из Руха. Он начнется 25 октября в 15:30.

Как стало известно Sport.ua «зелено-белые» уже два дня готовятся ко львовскому дерби. В расположении «Карпат» отсутствует вратарь Андрей Клищук, на одной из тренировок на прошлой неделе повредивший руку. Именно по этой причине он вынужден был пропустить матч предыдущего тура – ​​с «Эпицентром».

Зато по имеющейся информации после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, может попасть в заявку правый защитник, игрок национальной сборной Украины Алексей Сыч. Кстати, он перешел в «Карпаты» именно из «Движения».

Сейчас «Карпаты» занимают 10 место в чемпионате, набрав 11 очков.

Ранее стало известно, что во львовском дерби «Рух» сыграет в оптимальном составе.

Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига травма инсайд Алексей Сыч
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
