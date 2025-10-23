Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после перехода из Шахтера в Бенфику еще не начал изучение португальского языка, однако собирается этим заняться.

«Я понимаю, что нужно учить португальский язык, но еще не начал. Уже есть учитель, но еще не начинали. Найти дом было нужно, матчи Бенфики, переезды».

«Нужно выучить как минимум базу португальского языка, займусь этим обязательно», – сказал Судаков.

В команде выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, который ранее рассказывал, что на старте активно изучал португальский.