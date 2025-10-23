Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского
Португалия
23 октября 2025, 15:10 | Обновлено 23 октября 2025, 15:45
Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского

Игрок понимает, что это необходимо

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после перехода из Шахтера в Бенфику еще не начал изучение португальского языка, однако собирается этим заняться.

«Я понимаю, что нужно учить португальский язык, но еще не начал. Уже есть учитель, но еще не начинали. Найти дом было нужно, матчи Бенфики, переезды».

«Нужно выучить как минимум базу португальского языка, займусь этим обязательно», – сказал Судаков.

В команде выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, который ранее рассказывал, что на старте активно изучал португальский.

