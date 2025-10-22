Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ашур поддержал Шовковского: «Нет же того, кто может в рожу дать»
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 16:32
Специалист не понимает, почему коуча «Динамо» критикуют

Getty Images/Global Images Ukraine. Імад Ашур

Известный украинский тренер Имад Ашур поддержал Александра Шовковского, завернувшись к критике главного тренера киевского Динамо:

– Ты говорил, что Шовковский действительно добросовестно работает, учится.

– Это было на лицензии А. Он должен быть в группе с игроками-профессионалами, то есть это отдельная группа. Но в тот момент прямо на одну сессию он был с нами – возможно, через какие-то накладки по графику.

Мне понравилось тогда, мне импонировало, что он говорил, что он был активен. Он с тобой общался совершенно нормально вне лекций. То есть, если какая-то тема была и мы были активными участниками этой дискуссии, мы потом могли выйти спокойно и говорить после этого.

Конечно, я уверен, что он и не подозревает, что мы вообще учились вместе, но я помню это очень хорошо, потому что для меня это был человек, на которого надо равняться. И одновременно было много людей, так же опытных, которые там просто отбывали номер.

Но Шовковский тогда произвел впечатление очень положительное для меня. Я не помню, какой это был год – возможно 2015 или 2016, честно, совсем сейчас не вспомню. Но было очень приятно видеть по крайней мере кого-нибудь, кто заинтересован в этом.

Я не знаю, как сейчас, я не могу так же оценивать. Я не знаю, что он делает сейчас, что у него сейчас в голове, чем он руководствуется, какими принципами и тому подобное, но тогда было приятное впечатление.

– Даже по результату – видишь, ты выделял тогда его, и реально человек стал главным тренером «Динамо».

– Сейчас у меня есть немного больше времени, чтобы заниматься всякой фигней и уделять внимание тому, что люди говорят. Люди после каждой минимальной неудачи «Динамо» просто мешают легенду «Динамо» с такой грязью, с таким дерьмом – при том, что они до сих пор остаются без поражений с прошлого сезона в рамках чемпионата.

Но кто тогда оценивает уровень успеха? Объясните мне. Если такое давление, если таковы слова. Я понимаю, что на это не надо обращать внимание, но когда ты это все равно видишь – люди такое позволяют говорить. Конечно, потому что они будут ненаказанными, потому что никого вокруг нет, кто тебе, условно, может в рожу дать или что-то еще хуже сделать. Но сам факт: что вас побуждает такое говорить?

– Люди много не знают того, что происходит внутри. У нас могут создавать такую ​​картинку, но то, что происходит внутри клуба, простые болельщики не видят.

– Люди не многое не знают, а люди почти ничего не знают, – сказал Ашур.

Имад Ашур Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: YouTube
Комментарии 2
Gargantua
я удивляюсь, что кто то еще не понимает организованный характер этой кампании против Шовковского.
MaximusOne
Тобто за виправдану критику, потрібно давати в пику ?
