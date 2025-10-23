Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич обратился к Динамо накануне матча в Лиге конференций
Лига конференций
23 октября 2025, 05:37 |
Маркевич обратился к Динамо накануне матча в Лиге конференций

Именитый украинский тренер уверен, что «бело-синие» обязаны побеждать «Самсунспор»

Маркевич обратился к Динамо накануне матча в Лиге конференций
ФК Динамо Киев

Турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо» сыграют в матче второго тура Лиги конференций, который состоится в четверг, 23 октября. Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал «бело-синим» показать свой характер, чтобы одержать победу и не допустить ошибок.

«Если есть характер и функциональная подготовка игроков «Динамо» позволяет, то просто нужно прессинговать оппонента, не дать им разгуляться, ошибки они сами сделают.

В Турции нужно отыграть на одном дыхании. Так как играет «Динамо» в чемпионате, в еврокубках не пройдет. Выходите и доказывайте, что вы чего-то стоите. Что касается итогового результата, то мое мнение однозначно – нужно играть только на победу.

У киевлян есть быстрые футболисты, поэтому в контригре может что-то получиться. Я со своими командами выступал в Турции. И если с ними играть жестко, то они становятся ручными. Это не «Кристал Пэлас», я жду от «Динамо» максимального результата», – подытожил Маркевич.

По теме:
Шахтер – Легия. Текстовая трансляция матча
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Meta.ua
