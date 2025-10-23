Маркевич обратился к Динамо накануне матча в Лиге конференций
Именитый украинский тренер уверен, что «бело-синие» обязаны побеждать «Самсунспор»
Турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо» сыграют в матче второго тура Лиги конференций, который состоится в четверг, 23 октября. Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал «бело-синим» показать свой характер, чтобы одержать победу и не допустить ошибок.
«Если есть характер и функциональная подготовка игроков «Динамо» позволяет, то просто нужно прессинговать оппонента, не дать им разгуляться, ошибки они сами сделают.
В Турции нужно отыграть на одном дыхании. Так как играет «Динамо» в чемпионате, в еврокубках не пройдет. Выходите и доказывайте, что вы чего-то стоите. Что касается итогового результата, то мое мнение однозначно – нужно играть только на победу.
У киевлян есть быстрые футболисты, поэтому в контригре может что-то получиться. Я со своими командами выступал в Турции. И если с ними играть жестко, то они становятся ручными. Это не «Кристал Пэлас», я жду от «Динамо» максимального результата», – подытожил Маркевич.
