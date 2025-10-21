Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Матч второго тура Лиги конференций против «Самсунспора» состоится 23 октября
Турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо» сыграют в матче второго тура Лиги конференций, который состоится в четверг, 23 октября.
Команды встретятся на арене «Samsun 19 May Stadium», стартовый свисток главного арбитра Ивар-Орри Кристьянссона прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Во вторник, 21 октября, «бело-синие» отправились в турецкий город Самсун – сначала игроки и тренерский штаб поездом доберутся до Польши, откуда самолетом отправятся к будущему сопернику.
В матче Лиги конференций Александр Шовковский не сможет рассчитывать сразу на несколько игроков – Андрей Ярмоленко не сможет помочь команде из-за болезни.
Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар находятся в процессе востановления после повреждений. В лазарете находится и Анхель Торрес.
ФОТО. Игроки киевского Динамо отправились в Турции на матч Лиги конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин рассказал, что Александр будет драться с победителем пары Уордли – Паркер
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»