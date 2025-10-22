Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Пьер Менес – о неудачном матче Ильи Забарного
Известный французский журналист Пьер Менес раскритиковал игру Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов против «Байера» (2:7), где украинец был удален с поля и заработал два пенальти.
«Один игрок потерпел неудачу, и это был украинец – Забарный. Я уже говорил, что этот трансфер был слишком дорогим. Он ужасно играет в дуэлях. Это раздражает, ведь клуб заплатил 60 миллионов евро.
В первом поединке его физически переиграли, и он довольно глупо сыграл рукой. Во втором эпизоде Забарный также сыграл неудачно, ведь плохо оценил ситуацию. Этот матч не очень помог Забарному прославиться. Когда выздоровеет Маркиньос – то мы сможем спать спокойно», – отметил журналист.
