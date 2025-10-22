Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал готов отдать 30 млн евро за игрока Кристал Пэлас
Испания
22 октября 2025, 11:34 | Обновлено 22 октября 2025, 11:35
Реал готов отдать 30 млн евро за игрока Кристал Пэлас

Защитник Гехи может сменить чемпионат

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Марк Гехи

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может сменить не только клубную прописку, но и чемпионат этой зимой.

Согласно информации Real Madrid Confidencial, боссы мадридского гранда выразили готовность сделать предложение английскому клубу касательно трансфера Гехи в зимнее трансферное окно.

Предложение мадридцев составит около 30 миллионов евро.

Срок трудового соглашения 25-летнего игрока и «орлов» истекает летом 2026 года, однако «Реал» уже сейчас готов побороться за футболиста.

В сезоне-2025/26 Гехи сыграл в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне, на счету игрока 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.

Марк Гехи Кристал Пэлас Реал Мадрид
Оксана Баландина Источник: Real Madrid Confidencial
