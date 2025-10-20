Защитник сборной Англии станет свободным агентом. Кто выиграет борьбу

Тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что ведущий центральный защитник команды и сборной Англии Марк Гехи летом 2026 станет свободным агентом.

«Марк отказался подписать новый контракт и уйдет после сезона. Клуб ему предложил продлить сотрудничество, но Марк сказал нет. Он хочет начать новый этап в карьере. Что ж, мы уже ничего сделать не можем», – сказал Гласнер.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок забил гол и сделал ассист в семи матчах.

Главным претендентом на Гехи считается Ливерпуль.