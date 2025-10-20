Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Англии станет свободным агентом. Кто выиграет борьбу
Англия
20 октября 2025, 19:42 | Обновлено 20 октября 2025, 19:56
459
0

Защитник сборной Англии станет свободным агентом. Кто выиграет борьбу

Гехи покинет Кристал Пэлас

20 октября 2025, 19:42 | Обновлено 20 октября 2025, 19:56
459
0
Защитник сборной Англии станет свободным агентом. Кто выиграет борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что ведущий центральный защитник команды и сборной Англии Марк Гехи летом 2026 станет свободным агентом.

«Марк отказался подписать новый контракт и уйдет после сезона. Клуб ему предложил продлить сотрудничество, но Марк сказал нет. Он хочет начать новый этап в карьере. Что ж, мы уже ничего сделать не можем», – сказал Гласнер.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок забил гол и сделал ассист в семи матчах.

Главным претендентом на Гехи считается Ливерпуль.

По теме:
Клуб детства: защитник сборной Англии отыграл юбилейный матч за Челси
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Марк Гехи Кристал Пэлас Оливер Гласнер Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»
Футбол | 20 октября 2025, 20:29 0
БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»
БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»

Форвард благодарен «Заре» за доверие быть ее капитаном

Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Футбол | 20 октября 2025, 19:59 46
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку

Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз

Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Футбол | 20.10.2025, 06:22
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем