Защитник сборной Англии станет свободным агентом. Кто выиграет борьбу
Гехи покинет Кристал Пэлас
Тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что ведущий центральный защитник команды и сборной Англии Марк Гехи летом 2026 станет свободным агентом.
«Марк отказался подписать новый контракт и уйдет после сезона. Клуб ему предложил продлить сотрудничество, но Марк сказал нет. Он хочет начать новый этап в карьере. Что ж, мы уже ничего сделать не можем», – сказал Гласнер.
В нынешнем сезоне 25-летний игрок забил гол и сделал ассист в семи матчах.
Главным претендентом на Гехи считается Ливерпуль.
