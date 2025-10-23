Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
23 октября 2025, 04:07 |
Максим Иванов договорился о сотрудничестве на один год с «Виртус Энтелла»

Instagram. Максим Иванов

Полузащитник сборной Украины U-16 Максим Иванов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Итальянский клуб «Виртус Энтелла» договорися с 16-летним футболистом о сотрудничестве на один год. В услугах талантливого игрока был также заинтересован «Эмполи», однако украинец отказался подписывать контракт с этой командой из-за смены главного тренера.

Иванов будет выступать за команду U-17, а также играть в молодежном чемпионате Италии – Примавере. «Виртус Энтелла» играет во втором по силе дивизионе Италии, где занимает 14-е место, имея в активе девять баллов.

Полузащитник является воспитанником «Колоса» U-17 из Ковалевки, который покинул на правах свободного агента в октябре прошлого года. После этого подписал контракт с «Сампдорией».

Максим провел три матча за сборную Украины U-16 – в мае 2025 года играл на товарищеском турнире, где провел на поле в общей сложности 99 минут.

Николай Титюк
