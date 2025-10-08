Талантливый украинский футболист получил приглашение от клуба из Италии

Полузащитник сборной Украины U-16 Максим Иванов определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру. Об этом сообщил Legioners.ua.

В услугах талантливого 16-летнего футболиста был заинтересован итальянский «Эмполи», который пригласил на просмотр перспективного украинца. По информации источника, Иванов сумел впечатлить тренерский штаб команды, поэтому в ближайшее время стороны договорятся о полноценном сотрудничестве.

Полузащитник ранее выступал за «Колос» U-17 из Ковалевки, который покинул на правах свободного агента в октябре прошлого года. После этого подписал контракт с «Сампдорией», однако не сумел закрепиться в этой команде, поэтому был вынужден искать новый вариант для продолжения карьеры.

«Эмполи» отправит Иванова в U-19, где 16-летний футболист сможет получать регулярную игровую практику.

Максим провел три матча за сборную Украины U-16 – в мае играл против Венгрии, Греции и Финляндии на товарищеском турнире, где провел на поле в общей сложности 99 минут. Ранее за прогрессом Иванова следили и другие итальянские клубы – «Ювентус», «Парма» и «Торино».