Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый украинский футболист получил приглашение от клуба из Италии
Италия
08 октября 2025, 14:19 |
795
0

Талантливый украинский футболист получил приглашение от клуба из Италии

16-летний полузащитник Максим Иванов продолжит свою карьеру в структуре «Эмполи»

08 октября 2025, 14:19 |
795
0
Талантливый украинский футболист получил приглашение от клуба из Италии
Instagram. Максим Иванов

Полузащитник сборной Украины U-16 Максим Иванов определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру. Об этом сообщил Legioners.ua.

В услугах талантливого 16-летнего футболиста был заинтересован итальянский «Эмполи», который пригласил на просмотр перспективного украинца. По информации источника, Иванов сумел впечатлить тренерский штаб команды, поэтому в ближайшее время стороны договорятся о полноценном сотрудничестве.

Полузащитник ранее выступал за «Колос» U-17 из Ковалевки, который покинул на правах свободного агента в октябре прошлого года. После этого подписал контракт с «Сампдорией», однако не сумел закрепиться в этой команде, поэтому был вынужден искать новый вариант для продолжения карьеры.

«Эмполи» отправит Иванова в U-19, где 16-летний футболист сможет получать регулярную игровую практику.

Максим провел три матча за сборную Украины U-16 – в мае играл против Венгрии, Греции и Финляндии на товарищеском турнире, где провел на поле в общей сложности 99 минут. Ранее за прогрессом Иванова следили и другие итальянские клубы – «Ювентус», «Парма» и «Торино».

По теме:
Топ-клуб Италии долго планировал трансфер Неймара. Но так и не получилось
Йылдыз является самым дорогим турецким футболистом. Был ли таким Туран?
Украинский нападающий, который феерит в Европе, подорожал в пять раз
чемпионат Италии по футболу Серия B Эмполи Сампдория Максим Иванов
Николай Титюк Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08 октября 2025, 00:55 1
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08 октября 2025, 06:30 11
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08.10.2025, 11:50
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Реал решил вернуть назад двоих бывших футболистов
Футбол | 08.10.2025, 14:34
Реал решил вернуть назад двоих бывших футболистов
Реал решил вернуть назад двоих бывших футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 31
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 86
Футбол
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем