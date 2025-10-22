Шахтер в третий раз сыграет против польской команды в еврокубках
Как и предыдущие два раза, соперником «горняков» станет «Легия»
В четверг, 23 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и польская «Легия».
«Горняки» в третий раз сыграют против польской команды в еврокубках. Как и в предыдущие два раза, соперником украинской команды станет «Легия». С другими представителями Польши «Шахтер» в еврокубках не пересекался.
Интересным фактом является то, что этот домашний матч подопечные Арды Турана проведут именно в Польше, в Кракове.
В 2006 году в квалификации Лиги чемпионов донецкий клуб дважды победил своих оппонентов.
В первом туре Лиги конференций «Шахтер» на выезде одолел шотландский «Абердин» со счетом 3:2, а «Легия» на домашней арене уступила турецкому «Самсунспору» (0:1).
Матчи Шахтера против польских команд в еврокубках:
- 2006: ЛЧ, Шахтер – Легия – 1:0 (Элано)
- 2006: ЛЧ, Легия – Шахтер – 2:3 (Марика – 2, Фернандиньо)
- 2025: ЛК, Шахтер – Легия
Во вторник, 21 октября, донецкий «Шахтер» отправился в польский город Краков, где команда проведет матч второго тура основного раунда Лиги конференций.
