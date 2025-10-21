ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч с Легией
Поединок второго тура основного раунда ЛК состоится 23 октября
Донецкий «Шахтер» отправился в польский город Краков, где команда проведет матч второго тура оснвоного раунда Лиги конференций.
23 октября в 19:45 по киевскому времени украинский гранд встретится с варшавской «Легией». Поединок примет стадион «Висла».
После первого тура «горняки» набрали три очка и расположились на 11-м месте таблицы. «Легия» с 0 очков идет на 23-й позиции турнирной таблицы.
ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч с Легией:
