Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч с Легией
Лига конференций
21 октября 2025, 15:36 | Обновлено 21 октября 2025, 16:08
257
1

ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч с Легией

Поединок второго тура основного раунда ЛК состоится 23 октября

21 октября 2025, 15:36 | Обновлено 21 октября 2025, 16:08
257
1 Comments
ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч с Легией
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» отправился в польский город Краков, где команда проведет матч второго тура оснвоного раунда Лиги конференций.

23 октября в 19:45 по киевскому времени украинский гранд встретится с варшавской «Легией». Поединок примет стадион «Висла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тура «горняки» набрали три очка и расположились на 11-м месте таблицы. «Легия» с 0 очков идет на 23-й позиции турнирной таблицы.

ФОТО. Шахтер отправился в Краков на матч с Легией:

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
Названы арбитры на матч между Самсунспором и Динамо в Лиге конференций
Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ
Маркевич высказался о чемпионской борьбе в Премьер-лиге
Шахтер Донецк Легия Варшава Шахтер - Легия Лига конференций переезд (перелет) фото
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Зазроева до Асатиани: уроженцы Закавказья – в киевском Динамо
Футбол | 21 октября 2025, 15:40 0
От Зазроева до Асатиани: уроженцы Закавказья – в киевском Динамо
От Зазроева до Асатиани: уроженцы Закавказья – в киевском Динамо

Носители кавказского футбольного колорита в столице Украины

«Золотой триумф» на Favbet
Мир азарта | 20 октября 2025, 19:47 0
«Золотой триумф» на Favbet
«Золотой триумф» на Favbet

Сетевая акция от Slotopia с общим призовым фондом 3,51 млн ₴

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Футбол | 21.10.2025, 12:18
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Жду от спорт уа репортаж, в каких номерах их поселили в гостинице. И фотки устройства гальонов в этих номерах
Ответить
+1
Популярные новости
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 103
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 2
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем