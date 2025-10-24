Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энрике выступил с заявлением после матча ЛЧ, который провалил Забарный
24 октября 2025, 06:02
Тренер настроен с клубом выиграть все трофеи

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) подчеркнул, что команда в этом сезоне снова будет бороться за требл.

«Мы стремимся снова выиграть все в этом сезоне. Прошлогодняя уверенность осталась с нами. Это реальная цель, хоть и сложная, ведь есть несколько команд нашего уровня. Мы требовательны к себе и хотим продолжать в том же темпе.

В Париже все понимают – с «ПСЖ» можно выиграть Лигу чемпионов. Первый трофей всегда самый тяжелый, и я горжусь, что тренирую эту команду. Мы уверены в своих силах и готовы бороться с любым соперником, даже несмотря на непростое начало сезона», – отметил главный тренер парижан.

Дмитрий Олейник Источник: RMC Sport
