Энрике выступил с заявлением после матча ЛЧ, который провалил Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) подчеркнул, что команда в этом сезоне снова будет бороться за требл.

«Мы стремимся снова выиграть все в этом сезоне. Прошлогодняя уверенность осталась с нами. Это реальная цель, хоть и сложная, ведь есть несколько команд нашего уровня. Мы требовательны к себе и хотим продолжать в том же темпе.

В Париже все понимают – с «ПСЖ» можно выиграть Лигу чемпионов. Первый трофей всегда самый тяжелый, и я горжусь, что тренирую эту команду. Мы уверены в своих силах и готовы бороться с любым соперником, даже несмотря на непростое начало сезона», – отметил главный тренер парижан.