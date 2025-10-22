Трубин и Судаков узнали свои оценки после разгромного поражения от Ньюкасла

Английский «Ньюкасл» разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 3:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

В составе лиссабонской команды с первых минут вышли два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Оба футболиста провели на поле все 90 минут, однако спасти «орлов» от разгрома не сумели.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки всех игроков этого противостояния. Трубин стал лучшим в составе «Бенфики» и получил 8,9 баллов. Выступление Судакова аналитики оценили в 6,5 – это пятый результат в лиссабонском клубе.

Главным героем встречи стал английский нападающий Харви Барнс, который вышел на замену во втором тайме, оформил дубль и получил самую высокую оценку в составе обеих команд (9,3).

Оценки игроков в матче Ньюкасл – Бенфика по версии Sofascore