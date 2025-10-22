Зинченко зимой может сменить клуб. Известно, куда перейдет украинец

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко может остаться без игровой практики после того, как главным тренером его команды стал Шон Дайч.

Как сообщает Arsenal Insider, перспективы 28-летнего игрока на «Сити Граунд» сейчас выглядят туманными. Ведь Дайч известен тем, что делает ставку на физически крепких футболистов, которые умеют хорошо защищаться, чем украинец похвастаться не может.

Не исключено, что из-за нехватки игровой практики Александр уже в январе может вернуться из аренды в лондонский «Арсенал», с которым у него действует контракт до лета 2026 года.