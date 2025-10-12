Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли заявил, что лондонский «Арсенал» зимой может продать украинского защитника Александра Зинченко, несмотря на то, что тот сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

«Как нам известно, Александр Зинченко все еще может уйти навсегда. Вероятность того, что это все-таки произойдет, достаточно высока», - цитирует Бэйли TBR Football.

Контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона. «Канониры» не заинтересованы в продлении сотрудничества с украинцем, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков в лондонской команде.

Ранее Зинченко обвинили в проблемах «Арсенала».