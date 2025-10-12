Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Англия
12 октября 2025, 16:11 |
1358
1

Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко

Грэм Бэйли поделился деталями ситуации

12 октября 2025, 16:11 |
1358
1 Comments
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли заявил, что лондонский «Арсенал» зимой может продать украинского защитника Александра Зинченко, несмотря на то, что тот сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

«Как нам известно, Александр Зинченко все еще может уйти навсегда. Вероятность того, что это все-таки произойдет, достаточно высока», - цитирует Бэйли TBR Football.

Контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона. «Канониры» не заинтересованы в продлении сотрудничества с украинцем, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков в лондонской команде.

Ранее Зинченко обвинили в проблемах «Арсенала».

По теме:
Хотят наградить. Арсенал близок к новому контракту с защитником
Реал хочет подписать игрока с 7 голами в 6 играх. Его называют новым Месси
С арендами хватит. Опытный хавбек в январе может вернуться в Шахтер
Александр Зинченко Ноттингем Форест Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12 октября 2025, 06:05 2
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае

Полуфиналы: Марк Уильямс – Дэниел Уэллс, Шон Мерфи – Гэри Уилсон

Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026
Футбол | 12 октября 2025, 16:38 0
Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026
Украинские арбитры будут работать на поединке квалификации ЧМ 2026

Алексей Деревинский вместе с партнерами назначен на матч Хорватии и Гибралтара

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 12.10.2025, 09:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Епіцентр почав діять)
Ответить
0
Популярные новости
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
10.10.2025, 23:23
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем