Англия
22 октября 2025, 01:07
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12-м матчах подряд

Норвежский бомбардир не замечает соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил в 12-м матче подряд. На этот раз форвард отличился в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 12 матчах подряд во всех турнирах он забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи.

Результативная серия Эрлинга Холанда:

  • Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2 – гол
  • Манчестер Сити – Эвертон – 2:0 – дубль
  • Норвегия – Израиль – 5:0 – хет-трик
  • Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1 – гол
  • Монако – Манчестер Сити – 2:2 – дубль
  • Манчестер Сити – Бернли – 5:1 – дубль и ассист
  • Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 – гол
  • Манчестер Сити – Наполи – 2:0 – гол
  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0 – дубль
  • Норвегия – Молдова – 11:1 – пять голов и два ассиста
  • Норвегия – Финляндия – 1:0 – гол
  • Брайтон – Манчестер Сити – 2:1 – гол

Отметим, что в этом сезоне на счету Эрлинга уже 24 гола и 3 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.

Эрлинг Холанд Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Норвегии по футболу статистика
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
OKs100
Сколько ему ещё нужно забивать в матчах подряд, чтобы установить мировой рекорд? Еще 30-35?
