Феноменальное достижение. Холанд забил в 12-м матчах подряд
Норвежский бомбардир не замечает соперников
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил в 12-м матче подряд. На этот раз форвард отличился в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 12 матчах подряд во всех турнирах он забил 22 гола и отдал 3 результативные передачи.
Результативная серия Эрлинга Холанда:
- Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2 – гол
- Манчестер Сити – Эвертон – 2:0 – дубль
- Норвегия – Израиль – 5:0 – хет-трик
- Брентфорд – Манчестер Сити – 0:1 – гол
- Монако – Манчестер Сити – 2:2 – дубль
- Манчестер Сити – Бернли – 5:1 – дубль и ассист
- Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 – гол
- Манчестер Сити – Наполи – 2:0 – гол
- Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0 – дубль
- Норвегия – Молдова – 11:1 – пять голов и два ассиста
- Норвегия – Финляндия – 1:0 – гол
- Брайтон – Манчестер Сити – 2:1 – гол
Отметим, что в этом сезоне на счету Эрлинга уже 24 гола и 3 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.
Сколько ему ещё нужно забивать в матчах подряд, чтобы установить мировой рекорд? Еще 30-35?
