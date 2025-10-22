Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором немецкий «Байер» принимал французский ПСЖ. Парижане устроили настоящую голевую феерию, разгромив соперника со счетом 7:2.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе. В первом тайме футболист привез два пенальти и получил удаление на 37-й минуте. Французский портал Le Parisien оценил действия Забарного в этом матче.

«Выходя вместе с Виллианом Пачо в обороне, Забарный допустил ряд ошибок, иногда из-за неудачи. Проблемы начались после 20-й минуты, когда украинский футболист заработал пенальти после проигрыша в дуэли с Клаудио Эчеверри. Правда Илли повезло, соперник не забил пенальти.

23-летний защитник ушел в раздевалку на 37-й минуте, сбив Кристиана Кофане посреди штрафной площадки... и заработав еще один пенальти. На этот раз «Байер» воспользовался случаем и сравнял счет благодаря Алейшу Гарсии (38-я минута).

Эти ошибки были фатальными, Забарному нужно задуматься. Правда, к счастью для защитника, его партнеры одержали уверенную победу – 7:2», – говорится в статье Le Parisien.