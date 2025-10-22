Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 октября 2025, 07:05 | Обновлено 22 октября 2025, 07:17
1684
0

Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов

Илья заработал два пенальти и получил удаление

22 октября 2025, 07:05 | Обновлено 22 октября 2025, 07:17
1684
0
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором немецкий «Байер» принимал французский ПСЖ. Парижане устроили настоящую голевую феерию, разгромив соперника со счетом 7:2.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе. В первом тайме футболист привез два пенальти и получил удаление на 37-й минуте. Французский портал Le Parisien оценил действия Забарного в этом матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Выходя вместе с Виллианом Пачо в обороне, Забарный допустил ряд ошибок, иногда из-за неудачи. Проблемы начались после 20-й минуты, когда украинский футболист заработал пенальти после проигрыша в дуэли с Клаудио Эчеверри. Правда Илли повезло, соперник не забил пенальти.

23-летний защитник ушел в раздевалку на 37-й минуте, сбив Кристиана Кофане посреди штрафной площадки... и заработав еще один пенальти. На этот раз «Байер» воспользовался случаем и сравнял счет благодаря Алейшу Гарсии (38-я минута).

Эти ошибки были фатальными, Забарному нужно задуматься. Правда, к счастью для защитника, его партнеры одержали уверенную победу – 7:2», – говорится в статье Le Parisien.

По теме:
Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Наполи впервые в истории пропустил 6 голов в еврокубках
Симеоне высказался о болезненном поражении от Арсенала
Байер пенальти удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21 октября 2025, 23:55 23
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме

Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 125
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21.10.2025, 17:14
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Футбол | 21.10.2025, 23:11
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Футбол | 22.10.2025, 05:42
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем