Во Франции назвали главную проблему Забарного после удаления в матче ЛЧ

Французский ПСЖ разгромил на выезде немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

В составе парижского клуба с первых минут на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который был удален на 37-й минуте противостояния из-за нарушения против соперника.

Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло отреагировала на игру 23-летнего футболиста и назвала главную проблему украинца – она считает, что Забарный не умеет проигрывать и сражается даже в тех дуэлях, в которых не имеет смысла этого делать:

«Что немного раздражает в Забарном, так это то, что он отказывается проигрывать дуэли. Иногда, в некоторых эпизодах, необходимо отказаться от продолжения борьбы, чтобы не ухудшить свое положение. Есть риск сделать себе хуже, ведь можно получить красную карточку.

Илья увидел, что противник его опережает, но продолжил навязывать физическую борьбу. В любом случае, дуэль была проиграна. Я думаю, Забарный не умеет проигрывать», – подытожила Лор.