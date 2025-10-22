Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции назвали главную проблему Забарного после удаления в матче ЛЧ
Лига чемпионов
Во Франции назвали главную проблему Забарного после удаления в матче ЛЧ

Защитник ПСЖ был вынужден покинуть поле в первом тайме из-за нарушения и красной карточки

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский ПСЖ разгромил на выезде немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

В составе парижского клуба с первых минут на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который был удален на 37-й минуте противостояния из-за нарушения против соперника.

Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло отреагировала на игру 23-летнего футболиста и назвала главную проблему украинца – она считает, что Забарный не умеет проигрывать и сражается даже в тех дуэлях, в которых не имеет смысла этого делать:

«Что немного раздражает в Забарном, так это то, что он отказывается проигрывать дуэли. Иногда, в некоторых эпизодах, необходимо отказаться от продолжения борьбы, чтобы не ухудшить свое положение. Есть риск сделать себе хуже, ведь можно получить красную карточку.

Илья увидел, что противник его опережает, но продолжил навязывать физическую борьбу. В любом случае, дуэль была проиграна. Я думаю, Забарный не умеет проигрывать», – подытожила Лор.

Илья Забарный
Источник: Footmercato
ALM
Пєналь був натянутий на глобус. Гравці хапали один одного, обоє впали, а червону дали НеЗаБарному. Суддя просто не захотів скасувати своє тупе рішення.
Ответить
+2
Перець
Це вам не Упл, а Забарний красава
Ответить
0
contr
Забарний-футбольний рахіт ☝️
Ответить
-2
