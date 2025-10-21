Байер – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч третьего тура Лиги чемпионов начался 21 октября в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.
Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Защитник парижского клуба Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.
После двух сыгранных туров ПСЖ набрал шесть баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Байер» разместился на 25-й позиции, в активе команды два очка.
Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября
Байер – ПСЖ – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
За два дня, 21 и 22 октября, пройдут 18 матчей 3-го тура ЛЧ