Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:04 | Обновлено 21 октября 2025, 22:26
Байер – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч третьего тура Лиги чемпионов начался 21 октября в 22:00 по киевскому времени

21 октября 2025, 22:04 | Обновлено 21 октября 2025, 22:26
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Защитник парижского клуба Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

После двух сыгранных туров ПСЖ набрал шесть баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Байер» разместился на 25-й позиции, в активе команды два очка.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Байер ПСЖ 0:0 (обновляется)

Видео голов:

