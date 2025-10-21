Защитник Металлиста 1925 рассказал, чего не хватило, чтоб победить Кудровку

Центральный защитник «Металлиста 1925» Евгений Павлюк прокомментировал ничейный матч 9-го тура УПЛ с «Кудровкой» (1:1).

– Как и предполагалось, очень тяжелым получился поединок против «Кудровки». Ваша команда контролировала игру, доминировала, создавала больше моментов, но где-то этот второй гол вы не нашли. Почему не нашли?

– Трудно сказать, нужно будет потом разбирать моменты, нашу игру на тренировках. Мы показали хороший футбол, возможно, у нас не было хорошего завершения, но мы будем над этим работать. Мы и так много на тренировках отрабатываем игру в атаке. Сегодня создали много моментов, довольно много, но чего-то не хватило.

– Интенсивность моментов, особенно в первом тайме. «Кудровка» отвечала и создавала опасность у ворот Варакуты. Они свой момент нашли, но во втором тайме темп немного снизился, и «Металлист 1925» полностью контролировал игру.

– Да, мы в перерыве поговорили о первом тайме. Нам сказали, что нужно только добавлять и нельзя сбавлять темп – что, собственно, и получилось. Хорошим был и первый тайм, но и во втором тайме мы показали хороший футбол. Как я уже сказал, просто где-то не хватило, чтобы забить второй мяч.

– Вы искали эти возможности через стандарты, через подачи с угловых, через дальние передачи. Вы цеплялись за мяч. Можно сказать, что где-то удача сегодня была на стороне соперника: мяч после таких моментов не залетал в ворота, хотя, казалось, было легче забить.

– Не знаю. Я благодарен сопернику, благодарен нашим болельщикам. Мы хотели забить этот мяч. Как вы сказали, создали довольно много моментов, но что-то не получилось. Да, возможно, где-то фарт был не на нашей стороне. Но я считаю, что мы этот фарт будем заслуживать на тренировках и в следующих играх.

– В случае победы сегодня харьковчане могли подняться в тройку лидеров турнирной таблицы. Не удалось этого сделать, очень высокая плотность в таблице. Есть ощущение, что с каждым соперником в этой УПЛ будет нелегко?

– Да, как мы увидели в первых девяти турах, каждый соперник силен, с каждым тяжело. Но мы готовимся к каждому оппоненту, готовимся на каждой тренировке, каждую неделю. И я хочу сказать, что мы будем показывать тот футбол, который хочет наш тренерский штаб. Я уверен, что этот футбол принесет нам результат.