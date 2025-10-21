Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо

Известный украинский тренер Юрий Мороз трудоустроился в киевском «Динамо» на должность методиста академии клуба.

По информации источника, 55-летний специалист присоединится к работе со всеми возрастными командами клуба. Мороз имеет значительный опыт в подготовке молодых футболистов – ранее он тренировал юношескую и молодежную команды «Динамо», а также работал со сборными Украины разных возрастных групп.

В 2021 году с июня по декабрь Мороз возглавлял одесский «Черноморец». Последним его местом работы были сборные Украины U-16 и U-17, которые он покинул в январе 2025 года после завершения контракта.

Ранее Виктор Леоненко выбрал Юрия Мроза в качестве вероятного преемника Александра Шовковского во главе главной команды «Динамо».