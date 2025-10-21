Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 17:14 |
1328
0

Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо

Юрий Мороз стал главным методистом академии киевлян

21 октября 2025, 17:14 |
1328
0
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Мороз

Известный украинский тренер Юрий Мороз трудоустроился в киевском «Динамо» на должность методиста академии клуба.

По информации источника, 55-летний специалист присоединится к работе со всеми возрастными командами клуба. Мороз имеет значительный опыт в подготовке молодых футболистов – ранее он тренировал юношескую и молодежную команды «Динамо», а также работал со сборными Украины разных возрастных групп.

В 2021 году с июня по декабрь Мороз возглавлял одесский «Черноморец». Последним его местом работы были сборные Украины U-16 и U-17, которые он покинул в январе 2025 года после завершения контракта.

Ранее Виктор Леоненко выбрал Юрия Мроза в качестве вероятного преемника Александра Шовковского во главе главной команды «Динамо».

По теме:
Главный тренер Самсунспора очень лестно высказался о Динамо накануне матча
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Защитник Металлиста 1925 рассказал, чего не хватило, чтоб победить Кудровку
Динамо Киев Юрий Мороз Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Футбол | 21 октября 2025, 15:54 3
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»

Тренер был готов отпустить игрока после рождения ребенка

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21 октября 2025, 08:42 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Мир азарта | 20.10.2025, 19:59
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Футбол | 21.10.2025, 16:52
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 112
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 2
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем