Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского

Легенда «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кто, по его мнению, может заменить Александра Шовковского в «Динамо».

– Если Шовковского все же уволят, то кто, по вашему мнению, может возглавить «Динамо»?

– Есть Бессмертный, Юра Мороз, тот же Заваров, если захочет. А вообще я советовать и делать чужую работу не хочу, тем более Игорь Михайлович [Суркис] никого не слушает, как в покупках игроков, так и в выборе тренеров. Помните, как он говорил, что динамовских сердец во главе команды уже не будет, а тут раз – и Шовковского назначил. Пусть сам думает и выбирает

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.