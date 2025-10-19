Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского

У легенды «Динамо» есть три кандидата

Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Легенда «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кто, по его мнению, может заменить Александра Шовковского в «Динамо».

– Если Шовковского все же уволят, то кто, по вашему мнению, может возглавить «Динамо»?

– Есть Бессмертный, Юра Мороз, тот же Заваров, если захочет. А вообще я советовать и делать чужую работу не хочу, тем более Игорь Михайлович [Суркис] никого не слушает, как в покупках игроков, так и в выборе тренеров. Помните, как он говорил, что динамовских сердец во главе команды уже не будет, а тут раз – и Шовковского назначил. Пусть сам думает и выбирает

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Виктор Леоненко Юрий Мороз Александр Заваров Анатолий Бессмертный
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
