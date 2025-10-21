Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо вообще не понимает, что происходит в Украине»
Португалия
Тренер был готов отпустить игрока после рождения ребенка

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Бенфики Георгий Судаков рассказал о том, как тренер Жозе Моуриньо отреагировал на рождение ребенка в семье игрока сборной Украины.

«Когда только пришел Моуриньо, то он сказал, что знает, что у меня родился ребенок и я, мол, могу ехать в Украину к семье. Я ему говорю, что мне только на дорогу в Украину два дня нужно».

«Жозе вообще, наверное, не понимает, что происходит в Украине. Он говорит: «чего ты, едь». Я сказал, что долго занимает сейчас дорога. Уже после сборной вместе с ребенком приезжаем в Португалию», – сказал Судаков.

Игрок в нынешнем сезоне в составе Орлов забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Иван Зинченко
AlexanderPidor
Все зрозуміло, тепер Георгій буде гріти банку за брехню. Навіть коли він виступав в Шахтарі жіночка його весь час була ну курортах за кордом. І Жорік думає,що Моуріньо повірить ,що жіночка його народжувала і знаходиться в Україні
