Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 9-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в поединках с «Полесьем» – 2 ничьи и 3 поражения.

Оранжево-черные обходятся без голов во всех 5 встречах с желто-зелеными (450 минут).

Горняки проводят 500-й матч на чужих полях в чемпионатах Украины.

«Шахтер» делает 60-ю нулевую ничью в УПЛ.

Беспроигрышная гостевая серия дончан достигает 13 игр (+7=6).

Горняки прерывают голевую серию, которая составила 10 матчей. Последний раз оранжево-черные оставались на «сухом пайке» 9 мая – 0:0 в гостях с «Зарей».

«Полесье» устанавливает клубное достижение, не пропуская в родных стенах 270 минут кряду.

Подопечные Руслана Ротаня завершают две свои рекордные серии: победную – из 4-х игр и безничейную – из 8. Последний раз житомиряне делили очки с соперниками 25 мая - 1:1 дома с «Кривбассом».

«Динамо» продлевает рекордную общую беспроигрышную серию до 41 матча (+26=15), а гостевую – до 22-х (+13=9).

Бело-синие подписывают в общем 5-ю мировую подряд, обновляя клубное достижение, а на чужих полях - 3-ю, повторяя личный рекорд.

Динамовцы забивают 11 игр кряду, а в гостях у «Зари» – 14.

Виталий Буяльский 8-й раз поражает ворота луганчан, а Филипп Будковский – 4-й киевлян (2 гола – за «Зарю», по 1 – за «Десну» и «Полесье»).

Виталий Буяльский забивает 85-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 68, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 15).

350-й матч в карьере проводит Игорь Пердута (ЧУ – 307, КУ – 28, ЕК – 15), 300-й – Владислав Кабаев (ЧУ – 231, КУ – 15, ЕК – 51, СУ – 3).

«Заря» 10-й раз делит очки с «Динамо» на своем поле.

Филипп Будковский становится автором 19000-го гола в истории чемпионатов Украины.

Мяч, забитый Филиппом Будковским, оказывается 50-м, пропущенным динамовцами в УПЛ при Александре Шовковском.

ФК Кривбасс

«Кривбасс» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Руха».

Команды Патрика ван Леувена преодолевают 100-очковый рубеж в УПЛ – 101.

«Рух» вносит две поправки в таблицу личных рекордов, потерпев 5-е поражение подряд на своем поле (мячи 3-14) и обходясь без ничьих 9 игр кряду (+2-7).

Бабукар Фааль на 291-й минуте прерывает безголевую домашнюю серию желто-черных.

«Металлист 1925» обновляет три личных рекорда, продлив беспроигрышную серию до 7 игр (+4=3), голевую общую – до 7, а гостевую – до 4-х.

250-й матч в украинской карьере проводит Артем Шабанов (ЧУ – 211, КУ – 23, ЕК – 14, СУ - 2).

«Колос» по-прежнему не знает побед во встречах с ЛНЗ – 2 ничьи и 3 поражения.

Ковалевцы зарабатывают 3-ю «баранку» подряд (мячи 0-4).

Подопечные Руслана Костышина обходятся без голов 360 минут кряду.

Сухая домашняя серия ЛНЗ достигает 291-й минуты, а Алексея Паламарчука – 326.

Проспер Оба на 222-й минуте перерывает «рекордную» безголевую серию «сиреневых» в родных стенах.

Сергей Суханов забивает 8-й мяч в УПЛ и становится новым рекордсменом «Оболони», обойдя Игоря Краснопира и Ростислава Тарануху.

ФК Оболонь. Сергей Суханов (в центре)

«Полтава» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 1-9), а на своем поле – 3-е (мячи 2-8).

Максим Марусич на 432-й минуте прерывает «рекордную» безголевую серию малиново-золотых.

«Карпаты» обновляют два личных антирекорда, обходясь без побед на своем поле 6 матчей подряд (=3-3) и пропуская в родных стенах 8 игр кряду.

Мяч, забитый Александром Климцом, оказывается 50-м, пропущенным «львами» в элитном дивизионе.

«Верес» по-прежнему не знает побед в баталиях с «Александрией» – 7 ничьих и 3 поражения.

Красно-черные и черно-желто-зеленые делят очки во всех встречах в Ровно пвторяют рекорд УПЛ 13-летней давности, установленный «Арсеналом» в домашних поединках с «Зарей».

Константинос Стамулис становится автором 10-го гола ровенчан в ворота александрийцев.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Андриевский («Полесье»), 100-й – Сергей Булеца («Александрия»), 50-й – Игорь Горбач («Заря») и Данила Кравчук (ЛНЗ), 1-й – Диего Паласиос («Карпаты»), Глеб Савчук («Эпицентр») и Алексей Товарчи («Оболонь»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Богдан Кушниренко («Заря»), во 2-м – Ростислав Тарануха («Верес»).

55-й мяч в УПЛ забивает Филипп Будковский, 1-й – Николай Миронюк (в 8-й игре), Владислав Мороз, Паулу Витор и Константинос Стамулис (все – в 9-й).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Сергей Суханов.

Александр Климец становится автором 100-го гола гостей в сезоне-2025/26.

3-й пенальти из 3-х реализовывает Сергей Суханов, 2-й из 2-х – Максим Марусич.



Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ