Конте призвал быть осторожными в матче ЛЧ против ПСВ

Тренер Наполи высказался о предстоящей встрече против голландского клуба

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский наставник футбольного клуба «Наполи» Антонио Конте высказался о предстоящей встрече Лиги чемпионов против голландского «ПСВ».

«Матч против очень хорошей команды. Они в прошлом году выиграли чемпионат и всегда являются ключевым соперником. Они играют в особый футбол. Мы должны быть осторожны. Все эти матчи важны и сложны», – сказал 56-летний специалист.

Лигочемпионский матч «ПСВ» – «Наполи» состоится во вторник, 21 октября, начало встречи – в 22:00.

