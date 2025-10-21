Конте призвал быть осторожными в матче ЛЧ против ПСВ
Тренер Наполи высказался о предстоящей встрече против голландского клуба
Итальянский наставник футбольного клуба «Наполи» Антонио Конте высказался о предстоящей встрече Лиги чемпионов против голландского «ПСВ».
«Матч против очень хорошей команды. Они в прошлом году выиграли чемпионат и всегда являются ключевым соперником. Они играют в особый футбол. Мы должны быть осторожны. Все эти матчи важны и сложны», – сказал 56-летний специалист.
Лигочемпионский матч «ПСВ» – «Наполи» состоится во вторник, 21 октября, начало встречи – в 22:00.
